HTC VIVE Arts攜手V＆A　預告明年大展「愛麗絲：越奇越怪」  

▲HTC VIVE Arts攜手V&A預告明年大展「愛麗絲：越奇越怪」 。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（22）日宣布百年藝術殿堂V&A博物館與HTC VIVE Arts跨界合作，邀請全球觀眾參與V&A即將在2021年3月27日開幕的首場線上虛擬實境大展「愛麗絲：越奇越怪」，活動當日將同時開放實體展覽門票預購，並由策展人Kate Bailey帶領全球觀眾一起夢遊仙境。

宏達電表示，線上虛擬實境預展活動將從2020年10月22日晚上9點開始，全球觀眾皆可透過「Engage」虛擬平台免費參加，這是V&A舉辦的第一場線上虛擬實境活動，也是首度將展覽延伸至博物館之外，以全新的形式將展覽建立在數位虛擬世界之中。

宏達電指出，因疫情影響V&A和世界各地博物館皆尚未完全開放民眾入場，因此透過數位創新內容串連，讓觀眾無論是否擁有VR設備皆可參加活動，除各類型VR頭戴式顯示器外，也可使用Windows PC或Android設備下載「Engage」參與，並將在V&A的YouTube頻道上進行直播。



宏達電說明，V&A和HTC VIVE Arts運用最新技術，為觀眾提供嶄新的博物館參觀形式，創造別出心裁的奇幻體驗，帶領大家貼近這個極具啟發性的迷人仙境，而這項重要的合作關係是V&A對科技創新的肯定，讓無法親臨現場的觀眾能夠觀看展覽，也為未來藝術與科技的結盟翻開新的篇章。



宏達電補充，這次活動由V&A和HTC VIVE Arts主辦，Preloaded製作，並在Engage虛擬平台上舉行，活動將進行45分鐘，場景將結合V&A的實體建築和愛麗絲小說中的奇幻空間，藉由Engage的技術，出席者能以個人化的虛擬人像（Avatar）出席活動，並與其他出席者互動。

宏達電分享，活動會帶領大家搶先探索展覽中的五個主要展區，縱覽158年來這本經典小說在各種領域無遠弗屆的影響力，結合原著的奇幻特質，活動場景將會不斷地產生變化，讓觀眾看到原著中描繪的視覺想像，如眼淚池塘和門的走廊。

V&A 劇場與表演藝術資深策展人Kate Bailey表示，「愛麗絲：越奇越怪」展覽呈現愛麗絲小說跨領域的全球影響力，自原著問世以來，其中令人驚嘆不已的故事情節及概念成為啟發許多新技術從無聲電影到電腦成像（CGI）的靈感泉源。



HTC VIVE Arts總監張忠為表示，創新科技將展示連結世界及彼此的強大實力，這次很榮幸能支持V&A，並協助他們拓展博物館多元展演型態的使命，大膽轉化藝術和文化的體驗方式，虛擬實境提供觀眾沈浸的體驗方式，展現《愛麗絲夢遊仙境》一個完美的體驗感受。

宏達電強調，預展活動後，觀眾還可透過其他方式更深度探索愛麗絲的夢中仙境，像是「好奇的愛麗絲」家用版體驗內容將在10月22日與線上虛擬實境預展活動同步上線，而「紅心皇后的槌球場」預計將在2021年3月「Staging Alice」展區中展出，讓觀眾與紅心皇后進行一場不公平的槌球比賽。