陸民族品牌「匯源果汁」衰敗　啟動破產重整

▲匯源果汁。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸知名品牌「匯源果汁」，其母公司北京匯源食品飲料有限公司於19日上午，在工商登記資訊上，新增破產信息，宣告這個擁有近30年歷史「國民飲料」，正式進入重整程序。

匯源曾是大陸生產果汁的龍頭企業之一，創辦人朱新禮於1992年，創立山東淄博匯源食品飲料有限公司，後北京匯源食品飲料有限公司於1994年底成立，將匯源總部設在北京，目前法定代表人為朱燕彤，註冊資本約3.2億人民幣。

據工商登記資訊顯示，7月19日，北京匯源食品飲料有限公司新增破產重整信息，申請人為山東德源國際物流有限公司，經辦法院為北京市第一中級人民法院。

▲大陸工商登記資訊平台企查查上，顯示匯源果汁破產重整訊息。（圖／翻攝企查查網站）

在此之前，匯源因多年虧損，已有數十則終本案件、限制消費令等纏身。2020年底，北京一中院對匯源食品啟動了預重整程序，在經過半年準備後，正式進入重整階段。匯源食品指稱，正常生產經營活動將不受影響，供應商、客戶以及員工權益依法享有保障。

事實上，匯源自2007年在港交所成功掛牌上市後，由於2008年與可口可樂的收購案破局，經營狀況就開始走下坡。2011年起，匯源連續6年虧損，截至2017年底，負債達114.02億元人民幣，而後兩年業績均未披露，並於2018年4月3日宣告停牌。

停牌期間，不只身負41億元人民幣債務的創辦人朱新禮，於2020年2月辭任董事會主席職務，2020年中多位主管離職，更早前的2019年，還有陸媒曝光匯源果汁生產亂象，包括將不能銷售、變質的水果收購加工。

2021年1月18日，港交所在經過一年多的裁決後，宣布取消匯源公司上市地位，形同摘牌退市，而在告別資本市場後，匯源於2021年下半年，進入了破產重整程序。

►生火了！連我媽都用到發光