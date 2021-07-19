羽協打臉總統？　蔡英文2016年承諾：選手比賽都搭商務艙

▲2016年里約奧運總統蔡英文授旗時承諾，「未來選手、教練出國比賽以商務艙為原則。」（圖／記者張克銘攝）



記者林彥臣／綜合報導

中華隊主代表團134人19日上午從松山機場包機前進日本，不過全數教練和選手都安排經濟艙，也讓世界球后戴資穎在IG發限時動態表示，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，讓選手艙位的安排，再度引發關注。甚至有網友翻出2016年總統蔡英文表示，「未來選手比賽都搭商務艙」的承諾。

總統蔡英文在2016年里約奧運授旗儀式強調，會先著手體育經費上加強，每年的體育經費都要逐步調升，8年後要讓體育經費倍增，未來選手、教練出國比賽以商務艙為原則。

▲ 戴資穎在IG限動表示，「好懷念商務艙」 。（圖／翻攝自戴資穎IG）



戴資穎今天出發前往東京奧運，在IG發限時動態表示，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」。戴資穎的爸爸戴楠凱也表示，「每個人體質不一樣，卻沒有被事先告知搭經濟艙，被騙的感覺很不舒服。」

對於艙位安排事件，中華羽協表示，「對於選手皆安排搭乘經濟艙，本會也於出發時選手反映才得知此事，站在支持選手的立場，本會已緊急建議體育署及中華奧會在選手的住宿、交通等事宜再多協助羽球代表隊，並爭取於返國時升等商務艙。」