疫情影響農特產品銷路　南投縣府+有線電視業者催買氣

▲南投縣府推廣縣內優質農特產品，歡迎民眾踴躍選購。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎疫情嚴峻影響農特產品銷路，南投縣政府協助縣內農會與青農，透過中投電視公司平台行銷推廣一系列在地優質農特產品，提供最安全、新鮮、天然的在地食材，不但為縣民健康把關，更物超所值，歡迎民眾把握機會洽詢農會或粉絲團選購。

南投縣府此次推廣包括仁愛鄉農會、南投縣農會、草屯鎮農會及青農精心挑選的農特產：仁愛鄉農會「3+5高山蔬菜箱」，其中3種蔬菜由農會統一搭配，另外5種因應產季隨機出貨，如高麗菜、彩椒、牛番茄、櫛瓜、筊白筍、南瓜等新鮮食材，產地直送，即日起至中投電視網站下單，可享3+6優惠，總計699元免運低溫宅配，歡迎民眾踴躍訂購，訂購專線049-2920480。

而福壽山農場、碧綠溪大禹嶺、翠峰合歡山、清境大同及奇萊山等五大高海拔知名茶區，推出高山好茶、春季評鑑茶，皆通過相關產檢與農會輔導，還有苦茶油、香菇、梅子、梅醋等農特產品；草屯鎮農會則推出合歡米、糙米精、果乾系列等熱銷獨特商品，有興趣者可至草屯鎮農會超市，或上草屯鎮農會官網、稻香風情館電子商城選購。

▲▼南投縣府推廣縣內優質農特產品，歡迎民眾踴躍選購。（圖／南投縣政府提供）

南投縣農會則結合本土企業與漁會推出「防疫食品組合包」，產品有義式黑胡椒雞胸肉、經典風味雞胸肉、美味黑胡椒雞塊、法式香草雞胸肉、醃漬去骨雞腿排、虱目魚里肌肉、虱目魚丸、紹興香腸、里肌肉排、肩胛上排，原價1300元、優惠價999元，每周都有不同組合，不定期推出最新優惠產品，民眾可加入粉絲團及「空中市場便利購」群組，在家防疫也能輕鬆做出美味料理。

南投青農推出的食品組合包有蕉叔薯、乾香菇、百香果果凍、龍眼花茶、愛玉子、天然明列子、龍眼百花蜜等產品，原價1560元、優惠價999元免運費，品項豐富又超值。



►230ml＋330ml，原價14230元、特價8350元



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