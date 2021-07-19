觀世音菩薩3次聖筊「停辦」　桃園壽山巖觀音寺成道法會喊卡

▲桃園壽山巖觀世音菩薩成道法會去年盛況。（圖／資料照／壽山巖觀音寺）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區壽山巖觀音寺有279年歷史，是國定三級古蹟，每年農曆6月19日(今年是國曆7月28日)舉辦的觀世音菩薩成道法會，是廟方和廣大信眾的盛事。因為疫情，經廟方擲筊請示觀音菩薩，連獲三次聖筊指示「停辦」，將待疫情稍緩，再行規劃相關活動，邀請民眾參與。

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▲桃園壽山巖觀世音菩薩成道法會去年盛況。（圖／資料照／壽山巖觀音寺）

壽山巖觀音寺董事長林正峰表示，雖然今年觀世音菩薩成道紀念日，為中央流行疫情指揮中心目前公布的7月26日三級防疫警戒之後，但廟方仍然擔心信眾健康，慎重地擲筊請示觀音佛祖，結果連獲三次聖筊，指示停辦。

有感觀世音菩薩慈悲為懷，也為民眾祈福，面對疫情不容鬆懈，林董事長說，今年的成道法雖然停辦，僅由廟方辦理誦經祈福儀式，代表信眾恭祝觀世音菩薩成道，祈禱菩薩庇佑國泰民安，而其餘全國舞龍公開賽，遶境、踩街護駕回鑾菩薩回娘家、百人誦經、揹菩薩活動等活動亦全部暫停辦理，待疫情過後，另規劃活動邀請民眾參與。

壽山巖觀音寺傳承最珍貴的傳統閩南宗教民俗文化不遺餘力，從2016年開始復育全省逐漸失傳的舞龍燈傳統文化，希望能將壽山巖獨特的「迎龍燈」儀式永續傳承，同時也舉辦「全國舞龍公開賽」，邀請各地的舞龍隊伍同台較勁。

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