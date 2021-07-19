快訊／柯文哲偏好mRNA原因曝光　喊話中央明年準備第3劑

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲過去主張地方買疫苗比民間企業困難，如今卻拋出考慮舉債80億自購疫苗，引發外界好奇態度轉變為何？是否與鴻海創辦人郭台銘聲量上升有關？對此，柯文哲19日表示，不知道疫苗有效程度為何，才內部討論是否該準備打第三劑疫苗的錢。此外，柯文哲也透露偏好mRNA疫苗的原因，喊話中央超前部署第3劑疫苗。

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市府直播）



柯文哲表示，買疫苗還是要幾十億預算，即使只是北市民使用，今年度沒編預約，二備金部分錢也不夠，一開始有去問一些管道，發現這還是蠻複雜，另外，買疫苗理論上是商業行為，出價多少，然後國際藥廠決定要賣多少，看到今天，還是無法理解發生什麼事，為什麼台灣買不到疫苗？目前台灣主要疫苗都不是買的，是人家送的。

柯文哲認為，第一、二劑疫苗，現階段應由中央政府處理，因為其他先進國家都在考慮要不要再買第三劑，疫苗是全新的，到底打下去有效期限多久？到現在為止不知道；此外，如果變種病毒繼續演化，現在疫苗有效程度到哪裡也不知道，所以在打兩劑後，若疫苗保護效果不是想像中終身有效，如果有新的變種進來，變成保護效力很差，基於科學理由，想說到底要不要準備第三劑，現在要開始編明年的預算，是內部討論自己要不要準備打第三劑疫苗的錢。

對於為何偏好mRNA疫苗的原因為何、是否透過雙城論壇找上海復星，柯文哲指出，mRNA疫苗好處是，新種病毒出來改變基因序列，mRNA比較容易貼近病毒演化的新病毒，科學上來說，mRNA較容易追上、應付病毒演化；至於買疫苗，因為是明年的事情，老實說，這種事應該是衛福部底下的幕僚去想，台灣到底要不要超前部署第３劑疫苗、要準備多少錢，這真的是科學上要超前部署的東西。