加州男打完「第2劑輝瑞」4天後死亡！　驗屍結果出爐：和疫苗無關

▲祖克（Tim Zook）與妻子蘿謝爾（Rochelle Zook）。（圖／翻攝自Facebook／Rochelle Zook）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州一名60歲男子今年1月接種完第二劑輝瑞疫苗，結果卻在施打完4天後死亡，當時家屬質疑是疫苗副作用導致，但最新驗屍結果顯示，男子是死於高血壓和心臟病。

根據《每日郵報》報導，60歲的祖克（Tim Zook）住在加州橘郡，他在今年1月5日打完第二劑輝瑞疫苗，他還開心地在臉書發文表示，「我以前打針從來沒這麼開心過，在注射第二劑疫苗後，我現在已經完全接種了。」結果他在接種後2.5小時開始就出現嚴重身體不適，第4天就在醫院身亡。

根據最新驗屍報告顯示，祖克的死因是高血壓和動脈粥狀硬化心臟病（atherosclerotic heart disease），且他還有嚴重的心臟肥大（cardiomegaly）與心臟衰竭（heart failure），報告中並未提到任何疫苗造成的影響。

祖克的妻子蘿謝爾（Rochelle Zook）當時表示，她也不想把丈夫的死歸咎在輝瑞或其他製藥公司身上，「但當一個人接種完2.5小時就出現症狀，這就是（不良）反應，那還會發生什麼事？我們希望公眾知道祖克發生什麼事，這樣他就不會白死。」

她也理性指出，「嚴重反應相當罕見，事實上新冠肺炎比疫苗潛在的反應更致命，我們想傳達的是，為了安全起見還是要接種疫苗，但官員必須要做更多研究，疫苗必須更安全，因為每個生命都很重要。」

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