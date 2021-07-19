中國「奪金班底」舉重、跳水出發東奧　姚明陪同女籃赴日

▲姚明陪同中國女籃出征東奧。（圖／取自上海熱線）

記者陳政錄／綜合報導

日本東京奧運開幕在即，中國大陸女籃、舉重隊、跳水隊19日同一天從北京出發，踏上奧運之路。綜合陸媒報導，舉重隊和跳水隊，都有多個有「奪金實力」的成員出賽，可以說是本屆奧運的潛在「金庫」，而女籃則是再中國男籃確定37年來，首度無緣奧運後，中國籃壇剩下的奪名希望。

據中國體育代表團14日公布的名單，此次東京奧運，中國大陸共有431位選手，是代表團境外參賽規模最大、參賽最多項目的一屆奧運。

▲中國跳水隊出征東奧。（圖／取自騰訊新聞）

在19日出發的跳水隊中，派出包括3名奧運冠軍在內的10名選手參賽；其中，除疫情期間異軍突起的14歲女台小將全紅嬋外，其餘選手全部有「世界冠軍」經驗。

中國大陸跳水隊中，曹緣是倫敦奧運會男子雙人10米跳台冠軍、里約奧運會男子單人3米跳板冠軍；施廷懋是里約奧運會女子3米跳板單人和雙人的雙料冠軍；陳艾森則是里約奧運會男子10米跳台單人和雙人的冠軍。

舉重隊方面，東京奧運上中國舉重拿下8個滿額參賽席位，包括男隊參賽隊員有李發彬(61公斤級)、諶利軍(67公斤級)、石智勇(73公斤級)、呂小軍(81公斤級)。女隊則是侯志慧(49公斤級)、廖秋雲(55公斤級)、汪周雨(87公斤級)、李雯雯(87公斤以上級)。





▲中國舉重隊出征東奧。（圖／取自騰訊新聞）

女籃方面，中國大陸女籃主教練許利民因左腳受傷，坐著輪椅出征，中國籃協主席姚明全程陪同；在賽事安排上，中國隊小組賽的對手分別是澳大利亞、比利時和波多黎各隊。

以2020年底最新的國際排名來看，澳大利亞位列世界第2，比利時第6，中國隊第9，波多黎各則排在23。

東京奧運開幕式後出場順序也已經敲定，中國大陸代表隊為第111個出場；按照國際奧委會（IOC）的規定，奧運發祥地希臘第一個入場，東道主最後亮相，其他參賽國家和地區按主辦國語言的名稱拼法排序。

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