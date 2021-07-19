醉喊：女友不見了！他「走上內車道」遭撞慘死…超速騎士下場曝光

▲新竹騎士撞死酒後違規穿越馬路的行人，被依過失致死罪判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名男子喝醉酒後外出找女友，不料，過馬路時竟突然從中央分隔島走上內車道，遭違規騎士猛撞，經緊急送醫搶救仍因傷勢過重宣告不治。日前法院依過失致死罪將騎士判刑6月，得易科罰金18萬元。

起訴指出，31歲溫姓騎士2020年11月2日下午9時5分，騎乘機車沿新竹市東區光復路二段由東往西方向、禁行機車的內側車道行駛，不慎撞上違規從中央分隔島走到西向車道穿越馬路的男子。該男當場倒地，經緊急送醫搶救後，隔日仍因全身多處骨折、骨盆粉碎性骨折死亡。

發生事故當晚8時許，曾有民眾報案稱，該男子情緒不穩在新竹市光復路、金城一路口稱「女朋友不見了」。事發後晚間9時35分，該男在醫院被驗出血液中酒精濃度為394.2mg/dl。檢方研判，他是沒注意該處道路有劃分島禁止行人穿越，而在酒後貿然由南往北穿越馬路。

新竹地方法院勘驗各項事證後，審酌溫姓騎士超速騎進禁行機車的車道，又沒有注意車前狀況的過失程度，以及他犯後坦承犯行，態度尚可，最後依照過失致死罪將騎士判刑6月，得易科罰金18萬元。