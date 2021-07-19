火燒車易造成人命傷亡　燃油車與電動車交通事故請小心

▲台南市消防局指出，燃油汽車與電動汽車發生交通事故，除了車體之碰撞損害外，還經常會引起火災，甚至造成人命傷亡，民眾駕駛要小心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

交通事故造成車輛引發火災案件常有所聞，燃油汽車與電動汽車發生交通事故，除了車體之碰撞損害外，還經常會引起火災，甚至造成人命傷亡，在駕駛車輛時豈能不小心謹慎？

2021年6月初於台南市安南區台江大道三段，發生一起歐系千萬超跑碰撞日系休旅車之交通事故，撞擊後2部汽車立即起火燃燒，並造成車內3人死亡，燒成焦屍。

2021年7月初晚上8時許，消防局指揮中心據報電動車自撞民宅，目前起火燃燒中，消防局陸續派遣4個分隊前往搶救，並由大隊長前往指揮，到達時人員已脫困，但電動車底盤處尚在燃燒中，消防人員將電動汽車斷電後，並以大量水霧進行冷卻滅火，火勢順利撲滅並無波及建築物。

台南市消防局指出，就上述車禍造成火災之案件中，雖然其燃油與電動動力的原理有所差異，但發生重大車禍後，一樣會造成火燒車，分析燃油汽車及電動汽車發生交通事故起火原因：1、燃油汽車：歐系超跑從後側撞擊日系休旅車，日系休旅車後側汽油油箱及汽油管路等配件遭撞破，汽油洩漏出，其汽油蒸氣與空氣混合成可燃性氣體，撞擊所產生之火花、高熱等同時引燃可燃性汽油蒸氣，2部汽車瞬間起火燃燒且火勢相當猛烈。

2、電動汽車：電動汽車高速行駛撞擊民宅水泥柱，致使車前側金屬構造向內往底盤處凹陷，而底盤處正是鋰電池設置處所，鋰電池受擠壓變形造成電池模組變異、破裂，內部短路起火燃燒，火災高溫再引發鋰電池內部其他模組短路、起火燃燒，持續的連鎖反應燃燒，直到消防員到達持續出水冷卻降溫，撲滅火勢。

市長黃偉哲呼籲市民，為防範燃油汽車或電動汽車因交通事故起火燃燒，最好的方法就是「不要發生」交通事故，請駕駛人依速限、標誌及標線小心駕駛，不要過度依賴汽車防護系統或自動駕駛輔助系統，請務必專心駕駛，以避免交通事故火燒車發生。

消防局李明峯局長提醒民眾，如發現交通事故有人受傷、受困或車輛起火燃燒，請撥打119報案，消防局將盡速派遣適當救災車輛前往搶救，但是請將事故地點位置講述清楚，並可提示大目標，以利救災車組可迅速到場搶救。

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