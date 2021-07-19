快訊／第三輪疫苗意願登記「中午收單」！　指揮中心14:00說明

▲台北車站地下街人員及攤商施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

第三輪疫苗登記將於今（19）日中午12時收單，截至18日下午5時，已有862萬4621人完成登記，其中有463萬人選擇AZ，變心者超過120萬人，下午指揮中心記者會將公布確切登記人數。由於每一輪約可施打110萬人，若以昨日公布數據計算，第三輪中籤率約23.7%，相當於每4個人就有1人可能收到預約簡訊。

根據指揮中心統計，截至18日下午5時國內已有862萬4621人完成疫苗意願登記，其中登記AZ者共35萬9307人，占總登記人數4.16％；登記莫德納者共399萬0384人，占總登記人數46.27％；同時登記AZ、莫德納者共427萬4930人，占總登記人數49.57％。也就是說，累計共有463萬4237人願意接受施打AZ疫苗。

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第三輪疫苗接種意願登記將在19日中午12時收單，預計20日上午開始發送預約簡訊，除了參考民眾登記意願外，指揮中心也會考量各縣市接種站多寡以及能接受的最大量進行比例分配，究竟第三輪施打會提供多少劑疫苗、有多人可以收到簡訊，指揮中心將在19日下午2時的記者會上詳細說明。

至於國內目前的AZ疫苗劑量還有多少，台灣自購的56萬劑在7月15日運抵，加上3月3日到貨的11.7萬劑、7月7日到貨的62萬劑，以及COVAX供應、日本捐贈共395.36萬劑，累計已有525.06萬劑；而根據衛福部疾管署統計，截至7月16日AZ累計已接種222萬8981人次，再扣除第二輪預約的94萬人，大約還有208.26萬劑。

COVID-19 公費疫苗預約登記：https://1922.gov.tw/vas/