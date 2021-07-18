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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌批陳政聞群聚　網友洗版狠酸：好心肝跟Ben隻字不提

▲▼黃國昌召開「韓李非法占用國有地，補償金擺爛不繳」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

針對行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞被爆料群聚吃火鍋，前立委黃國昌18日批評「一群政商名流，違反防疫規範」、「業者已被開罰了，違反防疫規範的那群貴客呢？難道不必查明違法者身分」、「這個國家，關於防疫，不能有雙重標準」。未料，黃國昌反被網友洗版反酸，對好心肝跟Ben隻字不提。

屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」13日被爆出，微解封首日違規群聚用餐，有10名以上客人直接餐廳煮火鍋、飲酒，其中一人正是陳政聞。陳政聞澄清，帶著老婆和女兒到牡丹villa住宿，因為是微解封第一天，但所謂餐廳的群聚，他不是主辦人也不是群聚的場所用餐，並沒有違反相關防疫規定。

▲▼屏東頂級牡丹灣villa餐廳群聚吃鍋，行政院官員陳政聞在列。（圖／翻攝陳政聞臉書）

▲陳政聞。（圖／翻攝陳政聞臉書）

黃國昌對此18日在臉書表示，一群政商名流，違反防疫規範，入住屏東Villa聚餐吃火鍋，遭人檢舉時，業者第一時間說謊，否認有聚餐，說那群人是各自在房間吃，結果被檢舉人拿出照片打臉，後來，傳出原來那群人中竟然還有現任行政院官員，行政院出面緩頰，說官員是待在房間，沒有參與聚餐，業者也說，餐廳監視影像沒有存檔，「真相究竟如何，仍有待徹查，不過，到目前這個故事的版本，是否符合經驗法則，相信每個人心中都有一把尺。」

黃國昌質疑，業者已被開罰，違反防疫規範的那群貴客呢？難道不必查明違法者身分，一一依法開罰嗎？為了防疫，一般民眾都在配合忍耐，基層勞工，甚至為了吃頓早餐，需要想辦法躲在無人之處，避免受罰，結果，一群有錢有勢的人，聚在飯店這樣胡搞。這個國家，關於防疫，不能有雙重標準。

貼文一出，引發部分網友反批黃國昌才是雙重標準，他們紛紛留言「太離譜了，真的太離譜了！睡到現在才醒！」、「為了轉移台北市防疫不力的焦點，國昌老師用心良苦」、「更嚴重百倍的好心肝跟Ben，隻字不提呵呵」、「好心肝振興特權疫苗輕輕放過，這種群聚大呼小叫深怕沒人知道」、「你居然能說不能雙重標準喔，那就來談談好心肝和Ben吧，喂喂喂~~斷訊了喔」、「黃律師幫忙追一下台北的Ben和好心肝吧！ 您的牛刀才幹不是用在這種殺雞的小事，要就追個大條的Ben給大家看看什麼才是戰神」

▼台北市好心肝診所爆發特權疫苗接種風波，台北副市長黃珊珊被「擠牙膏」擠出與好心肝診所負責人許金川有一位共同好友「Ben」，但黃珊珊表示不認識許金川，對話全都是朋友轉傳。（圖／北市府提供）

▲▼黃珊珊說明對話紀錄，表示不認識許金川，對話全都是朋友轉傳。（圖／北市府提供）

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