致死率偏高！指揮中心放寬「單株抗體」限制　滿12歲高風險者可用

記者嚴云岑／台北報導

國內疫情趨緩，但致死率仍居高不下，台灣5月11日爆發社區感染以來，已累積1.4萬人確診、756人死亡，致死率高達5.3%，指揮中心6月上旬緊急採購單株抗體，但將使用年齡限制在65歲以上或者55歲以上有慢性病者。不過，指揮中心昨日發布醫界通函，放寬單督抗體使用限制，將12歲以上或具有糖尿病等風險因子都可使用，降低重症發生。

指揮中心發佈醫界通函指出，近日國內疫情趨緩，為發揮藥物最大效果，專家會議決議參照實證擴大單株抗體「Casirivimab + imdevimab」或「Bamlanivimab + etesevimab」兩種組合適用對象。

通函指出，患者年齡超過12歲、體重大於40公斤，在發病10天內未使用氧氣，且具糖尿病、慢性腎病、心血管疾病(含高血壓)、慢性肺疾、BMI ≧25(或12-17歲兒童BMI超過同齡第85百分位)、懷孕、其他影響免疫功能之疾病或已知重症風險因子等，就可以使用藥物。

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傳染病防治往北區指揮官、長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，單株抗體的主要功效，就是在發病前期中和病毒，預防輕症患者轉為重症，通常發病1至3日內使用效果最好，國內拿到的是7日內使用適應症，此次也放寬到再10日內都可使用，年齡標準也降低。

目前我國進口的兩種單株抗體組合為「Casirivimab + imdevimab」與「Bamlanivimab + etesevimab」，黃玉成說，「Bamlanivimab + etesevimab」的有效期限到年底，因此希望醫院能優先此種組合治療病患。而根據指揮中心統計，截至7月17日止，「Casirivimab + imdevimab」餘1914人份，「Bamlanivimab + etesevimab」則還有2945人份。