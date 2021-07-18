疫苗意願登記「累計逾857萬人」　116萬人改選AZ！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣正積極施打新冠疫苗中，意願登記平台也持續累計人數。根據指揮中心公布截至今下午1點，第三輪意願登記已有857萬2150人，其中400萬9158人登記莫德納，佔總登記人數46.77%，另外，共有超過116萬人改選AZ。

根據指揮中心統計，目前累計超過857萬人做意願登記，其中登記AZ的有34萬8506人，佔4.07%，莫德納有400萬9158人，佔46.77%，而同時選擇AZ和莫德納人數共有421萬4486人，佔49.16%，而在7/11下午2點之後，重新選擇AZ人數目前有116萬0707人。

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另外，指揮官陳時中今也宣布，6/9～7/9第一至三類接種莫德納第一劑滿28天，即起開放接種第二劑，自7月1、5、8及9日陸續配送至各地方政府衛生局或合約醫療院所的Moderna疫苗目前尚餘21萬570劑，將在7月29日至8月6日間到期，針對原已符合第二劑接種間隔為至少28天的第一類、機組人員及孕婦等對象提供接種。

經統計自6月9日至7月9日為止，已接種第一劑Moderna疫苗第一類至第三類對象及孕婦，共計18萬9,788人可於8月6日之前（接種間隔至少28天）接種第二劑Moderna疫苗，因此目前各地方政府及合約醫療院所剩餘量，尚足以提供該等對象第二劑接種使用。

陳時中也提醒，5月11日至5月23日已接種第一劑AstraZeneca 疫苗的民眾，將陸續自下週起間隔滿10週，可透過COVID-19疫苗預約系統意願登記接種第二劑或至COVID-19疫苗合約醫療院所預約。