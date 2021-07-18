烏來湧車潮！微解封第一個周日　直擊雙北超多人去「這裡」

網搜小組／鄺郁庭報導

防疫三級警戒延長至26日，不過指揮中心宣布微解封以來，有不少人已經期待地出門走走，而這兩天（17、18日）是「微解封」後首個周末連假，《ETtoday新聞雲》實際走訪幾個景點，包括烏來、大安森林公園等地，發現還是有人潮，而且雖然民眾都有戴好口罩，但社交距離的部份似乎有待加強。

▲烏來湧車潮，但有管制民眾上山。（圖／記者劉亮亨攝）

首先上午9點到大安森林公園，會發現運動人潮算多，很多長輩都出來散步、快走，大部分的民眾都有戴好口罩，但也有看到夫妻靠在一起走，讓人有點擔心社交距離的部分。接著大概中午到烏來，可以看到有不少車想上山，不過當地有工作人員管制，而且各景區關閉中。

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▲▼解封後第一個假日，有遊客到十分車站放天燈。（圖／記者劉亮亨攝）

再來是平溪老街，解封後第一個假日，基本上沒什麼人，很多店家也沒有營業，但還是有看到1、2組遊客在放天燈。至於上個月20號爆出「群聚搶枝仔冰、人潮密集一片熱鬧」桂山發電廠，記者下午2點前往，發現雖然入口處有幾台車在排隊入內，但過了管制處，前往販售處的路線就很順暢，也沒有人潮擠在店門口搶枝仔冰了。

平溪區公所表示，孝子山、嶺腳瀑布等新北市瀑布及步道早已配合防疫封鎖起來，整體人潮少了7、8成以上，有時一天下來才1、2組旅客，可說是寥寥無幾。區公所說，平溪老街、十分老街8成店家拉下鐵門，僅留下當地居民，呼籲盡量待在家中防疫，待真正解封後再出遊。

至於烏來老街，由於三級警戒持續至7/26，區公所持續在烏來觀光大橋實施入口人車管制，民眾需進行實聯制、量額溫、手部噴酒精消毒等，才得以進入部落，不過，烏來停車場及各景點均關閉中，使得整體車流量不算多，也未見塞車的狀況。

人潮則是出現在淡水、八里渡船頭、十分瀑布一帶，新北市觀旅局表示，截至下午16:12，淡水第二漁港（漁人碼頭）停車場、八里渡船頭老街、烏來觀光大橋已達第一階段管制，不建議旅客再前往。