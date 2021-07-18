確診降個位數「致死率仍偏高」　醫解析2原因：大規模廣篩才安心

▲台北車站地下街人員及攤商施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣5月11日爆發社區感染以來，已累積14021人確診、752人死亡，致死率達5.29%，相較於鄰近國家高峰期偏高。醫師分析，台灣致死率偏高主要有2大原因，一為診斷太晚，二為抓出的個案太少，7月26日若順利解封，還是要靠大規模廣篩，才能揪出黑數，避免疫情再度爆發。

中央流行指揮中心17日公布最新確診數，單日只剩下8例確診病例，其中5例分部在新北市，且有4名都是居隔陽性個案。指揮官陳時中在記者會上直呼這是「好消息」，更表示7月26日降級的可能性很高。

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雖然昨日確診數回到個位數，但解封後人潮流動、聚集恐讓疫情再起，現行疫苗覆蓋率已超過2成，但整體疫苗量依然缺乏，加上部分民眾有疫苗迷思，堅持非莫德納不打，在達成群體保護力前，仍不可掉以輕心。

依據美國約翰霍普金斯大學最新統計，全球平均致死率為2.15%，但台灣確診率若從去年疫情爆發後計算，截至7月16日卻高達4.96%，整整比世界高出1倍，和鄰近的日韓相比，也分別高出1倍左右。

台大兒童醫院院長、感染科權威醫師黃立民表示，解封後要防堵疫情再起，主要還是提高疫苗覆蓋率，但台灣致死率高有一部分原因是揪出的個案太少有關，解封後若發現陽性率與實際感染人數有落差，也要盡快設點抽血篩檢。

黃立民另提到，揪確診黑數的最好方法，就是像去年彰化執行的萬人血清採檢，在全台23縣市進行大規模廣篩，以確認實際感染人數與通報數是否有落差，但這要動用大量公衛人力，還需看指揮中心是否願意執行。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，解封後能否守住疫情，避免重症再起提高死亡率，疫苗覆蓋率是關鍵。雖然疫苗不能百分之百預防感染，但對於重症、死亡都有不錯的保護力，現在指揮中心除了防疫第一線人員，也依據年齡和風險族群施打，疫苗政策及早到位，就能降低風險。

另外，近期疫苗接種率高的國家疫情再起，也有部分原因與變種病毒有關，邱政洵建議，解封後仍須維持邊境嚴管，從高風險國家返台者一律入住集中檢疫所，才能防堵變種病毒流竄進台灣。