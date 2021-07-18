全台灣拚打疫苗！　醫生點名：接種後「2類飲料」少喝

▲全台灣拚打疫苗！醫生點名：剛接種「2類飲料」別喝。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣5月新冠疫情大爆發、全國進入3級警戒，全民接種疫苗被認為是唯一解方，如何才能接種疫苗、疫苗可能出現的副作用，也成為民眾關注的事務。有醫師17日表示，打完新冠疫苗後，有2類的飲料盡量別碰，因為喝了會多排尿，不利疫苗接種效果。

根據《聯合新聞網》報導，員生醫院家醫科主任余宜叡表示，民眾在注射疫苗之後，應該要多喝溫開水，現在多數年輕人喜歡喝茶、咖啡等飲料，而茶與咖啡都是屬於刺激性飲料，有利尿的效果，喝多排尿，恐會不利疫苗效果，最好的飲品仍是溫開水。

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▲新冠疫苗涵蓋率。（圖／指揮中心提供）

中央疫情指揮官陳時中17日表示，新冠疫苗接種從原本低涵蓋率，在中央、地方、人民配合下，含概率超過2成。昨日也是單日接種新高，超過28萬人次，涵蓋率為20.40%、劑次人口比20.93%，「20%是第一個這樣的里程碑，今天感覺到應該是看到這樣的疫情控制的可能」。

陳時中也指出，先前觀察很多國家的接種疫苗情況，（國民接種疫苗）超過20％之後，可以逐漸看到疫苗效應，不過超過40%才會開始有防疫效果，超過60%群體免疫情況會更好，「大家還是要持續努力」。

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