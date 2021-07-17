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北市疫苗覆蓋率27.8%六都最高　柯文哲：22日會達到34%

▲台北市長柯文哲出席北市府警察局長交接。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，北市17日僅新增1例確診個案。對此，台北市長柯文哲表示，不用太興奮，按照國際間清零標準，要連續28天都+0才是完全清零。另外，柯也提到，北市目前疫苗覆蓋率27.8%，22日會到34%。

柯文哲表示，這週大概開始回復每週降一半的數量，但其實最重要還是要打疫苗，昨天整個北市打了3萬2834劑。柯說，目前開了花博的疫苗接種站，滿編作業一天可以打2萬，一週7天就有14萬劑。除非中央每天發的疫苗會超過4萬，不然目前北市一天可以打到快5萬劑，只要有疫苗下來就會認真打。

另外，柯文哲也提到，北市覆蓋率27.8%，22日會到34%。但柯仍重申，「還是那句話，重點要有疫苗」，呼籲民眾不要挑三揀四，雖然中央還沒有允許混打，不過國際上既然這麼多論文都說可以，相信中央很快會同意混打。

柯文哲強調，第一劑打AZ不是什麼不好的事情，「第一劑AZ、第二劑莫德納，抗體濃度高，跟兩劑都打莫德納差不多」，所以呼籲市民趕快打、不要挑三揀四，「不管AZ或莫德納，有得打都趕快打」。

此外，北市7家醫院16日的PCR篩檢，共做了1413個，陽性0例。萬大市場附設的篩檢站在今天下午1點會撤退，感謝這段期間艱苦作戰的醫護同胞們，特別要感謝醫檢師，樣本送回去要工作到三更半夜，每個醫療工作都是很多幕前幕後英雄的努力，「整個北農跟環南市場的戰役現在是接近尾聲了」。

▲▼北市疫情0717。（圖／北市府提供）

▲▼北市疫情0717。（圖／北市府提供）

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