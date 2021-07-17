3公尺緬甸蟒蜷曲金門大橋！工人一把鉤落海　牠秒變活龍海上優游

▲金門大橋上驚見3公尺長蟒蛇，工人見狀嚇壞。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

銜接大、小金門的金門大橋目前仍在興建中，但16日中午卻來了隻不速之客，一條長約3公尺的緬甸蟒就蜷伏在起重機內，嚇壞當時正準備用餐的工作人員。為了不讓這隻蟒蛇捲入起重機，一名工作人員大膽上前去將牠鉤落大海，沒想到深夜又被人目擊牠在海上載浮載沉，但最後不知去向，而這畫面曝光後也引發網友熱議。

工作人員表示，16日中午他正準備休息吃午餐，但卻在距離水面48公尺高的天車固定式起重機內發現一條長約3公尺的蟒蛇，當場下了一跳，並立刻拍下畫面，傳回工作群組中。

由於當時烈日當頭，工作人員擔心蟒蛇會被曬死，或是遭到起重機捲入，因此返回到工作區內，並將蟒蛇鉤落海中，只見原本蜷曲在起重機上一動也不動的蟒蛇在海中瞬間變成活龍，迅速的就往遠方遊去最後不知去向。直到晚間10時許，工作人員的友人又在大、小金門之間的金烈水道目擊蟒蛇在海中優游，而這些畫面曝光後，也引發網友熱議。

▲▼蟒蛇被鉤入海後，深夜10時許還被發現在海上優游。（圖／記者林名揚翻攝）

據了解，金門是台灣「唯一」有原生緬甸蟒出沒的地方，2019年也曾在金寧鄉慈湖農捕獲一條母蛇，而當時縣府農林科科長鐘立偉請來金門縣野生動物救援暨保育協會，經測量後得知蟒蛇體長383公分、重量24.3公斤，直徑快跟一般成年人大腿一樣粗，是金門近幾年來出現過最長的蟒蛇。