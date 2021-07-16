快訊／今日新增29例本土、另增4死

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增29例本土病例，另有4例死亡。根據指揮中心公布數字，從5月11日本土社區疫情開始，國內累積接近1.4萬例本土病例，有超過700例死亡，過去三週單日病例皆無超過百例，整體近期疫情趨勢向下。

指揮中心表示，今日新增之29例本土病例(其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為17例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月5日至7月15日。個案分布以臺北市14例為最多，其次為新北市11例、桃園市2例、宜蘭縣及彰化縣各1例；其中21例為已知感染源、4例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

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▲0716新增29例本土新冠肺炎案例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，均為男性，年齡介於60多歲至90多歲，發病日介於5月24日至6月16日，確診日介於5月26日至6月24日，死亡日介於7月9日至7月14日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月14日累計公布14,130位確診個案中，已有12,131人解除隔離，解隔離人數達確診人數85.9%。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,727,787例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,710,974例排除)，其中15,378例確診，分別為1,221例境外移入，14,104例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計106例移除為空號。2020年起累計763例COVID-19死亡病例，其中755例本土，個案居住縣市分布為新北市379例、臺北市289例、基隆市26例、桃園市23例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▲台灣疫情趨勢。（圖／ETtoday）

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲0716新增29例本土新冠肺炎案例。（圖／指揮中心提供）