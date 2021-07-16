藥師爽戰人妻！藥局內「瘋狂輸出」　甩頭再譏綠帽夫：沒好好付出

▲邱男應賠償蘇女丈夫50萬元。（圖／示意圖，無關本案／Pakutaso）

記者林昱萱／花蓮報導

一名已婚邱姓藥師和已婚蘇姓女助理發展不倫戀，平均每個月會發生性關係3、4次，而整起事件曝光之後，邱男甚至還辯稱，蘇女的丈夫鮮少陪伴蘇女，兩人根本已經成為沉默室友，並無配偶親密連結羈絆等。不過，法官審理後，不採信其說法，判其應賠償蘇女丈夫50萬元。

蘇女的丈夫主張，自己與妻子結婚多年，兩人婚姻穩定，但邱男卻在明知道其妻已婚的情況下，仍是積極表達愛意、頻繁聯絡、肢體接觸，甚至還在藥局裡面發生性行為，每月至少3到4次，而之後雖然蘇女已經從藥局離職，但邱男卻又以疫情延燒、派送口罩業務繁忙、人力缺乏為由，密切與蘇女取得聯繫。整起事件之所以會曝光，是因為蘇女丈夫發現蘇女心情煩躁不安，而經詢問後蘇女偶然脫口，「為何人家生小孩很容易，我們夫妻生小孩卻那麼難？」。

蘇女的丈夫聽到這句話後，察覺有異狀發生，經質問妻子後才讓這起地下戀情曝光，而蘇女丈夫翻閱對話紀錄發現，內容不僅有諸多曖昧訊息，更有紀錄之前發生性關係的情境，認為邱男趁虛而入、假意關心騙取情感的行徑已經危害自身配偶權，因此向法院提起求償。

對此，邱男辯稱，蘇女因為家用支出、性生活不協調，與她的丈夫日漸爭吵不休，而且對方鮮少陪伴，兩人已經成為沉默室友，讓蘇女生活非常艱辛、孤單，兩人長年感情不和、貌合神離，已經沒有配偶間的親密連結羈絆，而邱男還說，蘇女的丈夫沒有好好付出、好好維持夫妻關係，才會引發此種局面，認為其也必須負責。

不過，法官認為，就蘇女與丈夫感情不和，邱男也不應隨意介入他人婚姻，因此判他應賠償對方50萬元，而邱男不服判決結果上訴到花蓮高分院，但高分院法官認為一審判決並無不妥，駁回其上訴。