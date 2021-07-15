周末迎客！台中太原+捷運總站夜市大消毒　2護身神器贈攤商

▲太原夜市、捷運總站周末開市，民代捐次氯酸水，助場內外大消毒迎客。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市北屯區太原、捷運總站夜市通過市府審查可正式營業，周末夜市正式營業，立委莊競程、市議員曾朝榮等人，帶領服務團隊，前進夜市進行環境消毒並發送攤商次氯酸水、護目面罩上千組，希望全力阻斷疫情傳播，增加民眾到市夜市消費的意願。

台中北屯區包括太原、捷運總站夜市，提交防疫計畫，已通過審核，太原夜市原預計15日恢復營業，但遇大雨恐取消，捷運總站夜市則將於16日營業。

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立委莊競程、市議員曾朝榮與服務處主任曾咨耀等人，15日下午背著揹負式電動噴霧機，前往太原、捷運總站等夜市進行環境空間噴灑消毒工作，並發送對環境消毒友善，相較鹽酸安全的次氯酸水共約500瓶，提供攤商全面清消，讓市場環境消毒更簡單方便，以及無二洋蔥紅酒公司提供護目面罩上千組，共襄盛舉，希望全力阻斷疫情傳播，增加民眾到市夜市消費的意願。

莊競程表示，長達兩個月防疫，攤商暫停營業，收入近乎零，生活受嚴重影響，如今終於可以重新營業，攤商都很欣喜，不少攤商自行做好消毒措施，並全力配合市府防疫作為，提供讓民眾安心消費環境。

曾朝榮指出，防疫新生活，大家要習慣。除了個人持續戴口罩、勤洗手、噴酒精做好消毒防疫措施外，居家環境衛生清潔也十分重要。

太原夜市召集人李俊昇也感謝立委莊競程、市議員曾朝榮等人對基層夜市相關防疫措施的關心與照顧，業者會配合政府防疫規定，遵守「三不吃：不試吃、不邊走邊吃、不內用」原則，只提供外帶，共同守護防疫環境的安全，降低感染風險。