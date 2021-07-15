最後3小時！疫苗登記「下午5點截止」　第二輪還有19萬人沒預約

▲「COVID-19公費疫苗預約平台」下午5點收單。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心13日開放第三輪疫苗意願登記，擴大讓18歲以上民眾全數可以上網登錄，並於今（15日）下午5點截止，此外，第二輪預約接種收單也截止到今日下午5點，提醒符合資格的民眾盡快上網登記，如果放棄等到下一輪，就得和270萬人競爭AZ，而本次收單結算後，將於16日至18日陸續以簡訊通知。

指揮中心副指揮官陳宗彥今日表示，截至今日下午1點，第三輪意願登記共有732萬的人登記，占總人口比例 32.09%，其中18-49歲有453萬人完成意願登記，此外，第二輪預約接種已有93萬人登記，佔第二批總人數的83.81%。

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截至今日下午1點，全國意願登記完成總人數達732萬多人，其中只有登記AZ人數16.9萬人，佔總登記人數2.32%；同時登記AZ和莫德納302萬，佔41.35%；至於登記只打莫德納人數412萬人，佔總登記人數56.34%。。

政委唐鳳表示，第三輪選AZ的人比供應量還要多，依據目前AZ登記情況來看，第三輪勢必得依照長幼有序原則開放，不會人人都收得到簡訊，而本次將於7/15下午5時收單結算，屆時才知該輪將開放年齡層，16日至18日陸續以簡訊通知。

至於第二輪符合預約資格的112萬4,326人，昨日上午陸續以簡訊通知進行預約，已經有37%完成預約，達88萬0,645人，佔符合預約資格人數78.33%。