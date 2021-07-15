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台劇《神之鄉》串連在地信仰文化，講述不同世代對親情的看法

▲東森戲劇台《神之鄉》劇照。（圖／女子學）

▲神之鄉。（圖／東森戲劇台《神之鄉》宣傳海報）

不知不覺，這波三級警戒也已經維持近兩個月了，你也追劇追到劇荒了嗎？

幸好，近期即將上映一部由東森戲劇自製的全新台劇《神之鄉》，改編自漫畫家左萱的同名作品，以桃園大溪在地的 624 文化慶典作為主軸，並且加入不同世代間對於親情理解的看法。期望能打造一部既富含文化傳承意味，又不乏情感交流的深刻戲劇，讓全家人都能一起圍坐共賞這齣好戲。

串連在地傳統信仰文化
什麼是 624 慶典？

▲東森戲劇台《神之鄉》劇照。（圖／女子學）

▲《神之鄉》以「關聖帝君聖誕日」背景下開始展開。（圖／東森戲劇台《神之鄉》劇照，下同）

624 慶典指的是每年農曆六月廿四「關聖帝君聖誕日」，每到這天在地的 30 多個社頭都會齊聚一堂為關聖帝君祝壽，其中集結大仙尪、童仔等，眾人一路扛神將、跳三太子在大溪老城街遶境，場面十分熱鬧，被喻為「大溪人的第二個過年」！

而《神之鄉》一劇便是以此背景下開始展開，由離家七年的男主角夏志薰（李玉璽飾演）與同組做報告的女主角陳暖暖（項婕如飾演）拉開序幕，從台北返鄉，是為了探尋家鄉傳統的在地信仰，同時也期盼了找回失落的那段親情。

各世代演員同台飆戲
聖恩社 VS 虎膽堂

▲東森戲劇台《神之鄉》劇照。（圖／女子學）

在大溪的社頭社團眾多，平時彼此間雖處於競爭關係，但每到 624 這日仍會為了慶賀聖帝君的聖誕而共同努力辦好慶典。在劇中由夏天龍（王識賢飾演）主理的聖恩社與黃世介（李李仁飾演）所創立的虎膽堂同樣屬於這樣亦敵亦友的微妙情誼。

自鄉土劇《意難忘》後，這是近 16 年來王識賢與李李仁再度同台飆戲之作，兩人不需多言的好默契，不僅將戲劇的精彩度提升一個等級，也帶領新生代演員激盪出許多不同的火花。此外，還集結著黃鐙輝、王彩樺、周采詩、Janet 等知名演員，每一個角色設定都十分立體，讓人相當期待劇情後續發展。

家人間說不出的隱形缺口
猶如陀螺的父子情

▲東森戲劇台《神之鄉》劇照。（圖／女子學）

貫穿全劇主軸的重要元素還有「陀螺」一物。過去大溪木雕興盛，經常將剩餘的木材雕成陀螺作為童玩給小朋友玩，此一回憶也是夏志薰和爸爸間的深刻印象。但離家這麼多年後，即使他仍記得陀螺怎麼打，卻怎麼也不願拾不起過往的那段歲月，畢竟當初是爸爸硬是將他和媽媽趕出門的。

對夏志薰來說，小時候的他曾寄望像拉緊陀螺繩子那般，緊緊纏住與父親間的情感，沒想到換來的卻是爸爸的放手。究竟七年前到底發生了什麼事？唯有親身觀影才能知道真相。

▲東森戲劇台《神之鄉》劇照。（圖／女子學）

《神之鄉》即將於這個週末正式播映，如果對於以上內容感興趣的話，千萬不要錯過這週六 21:00 於公視主頻、每周日於東森戲劇台 20:00 播出的精彩首播！若是剛好有事無法收看，之後每周日 22:00 也會同步上架在 LINE TV 喔～

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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