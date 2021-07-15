罷免答辯書出爐　陳柏惟喊「出來投票」：讓台灣再贏一次！

▲台灣基進黨立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

台灣基進立委陳柏惟罷免案預計8月28日投票。根據中選會公告，陳柏惟在答辯書中表示，盡忠職守、問心無愧，將服務項目開誠布公是最好的檢驗，邀請大家出來投票，讓台灣再贏一次。

中央選舉委員會7月2日宣告第10屆立法委員陳柏惟罷免案成立，委員會議通過將於8月28日投票；7月3日更進一步說明，暫定罷免投票日是法定程序，罷免案是否改期，將在16日委員會議決定。

根據中選會最新公告，陳柏惟在答辯書中以「做台灣的工，走台灣的路」為題表示，將服務項目開誠布公是最好的檢驗；幫台灣換護照、重視醫護工作、在國家安全跟國人安全方面，一直跟第一線站在一起。

陳柏惟說，討論須建立在事實之上，他在立委一年半任期內，出席率100%，蟬聯優秀立委，截至7月12日止，在立法院共提出19案法律主提案、16案共同提案，進行134次口頭質詢、18次書面質詢，參與全國性活動419場次。

此外，陳柏惟指出，在地方推進184場會勘及地方建設、舉辦172次地方公益活動，上任至今選服、陳情案達2610件。

陳柏惟說，盡忠職守、問心無愧，「無論您喜歡我或討厭我，都邀請您出來投票」，他支持的是台灣、民主，用選票說出自己的聲音，讓台灣再贏一次。