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別玩餐具！蘇貞昌闢謠打完莫德納變「萬磁王」：洗完澡就不會黏湯匙

▲記者實測失敗，湯匙掉滿地。（資料照／ETtoday記者攝）

▲記者實測失敗，湯匙掉滿地。（資料照／ETtoday記者攝）

記者蘇晏男／台北報導

全台近期擴大規模施打莫德納苗，由於馬來西亞傳出有民眾打完莫德納後，手臂出現磁力，可以吸住鐵製餐具，被台灣網友戲稱「萬磁王」，且不少人跟風嘗試。對此，行政院長蘇貞昌14日在臉書闢謠，稱「不要玩餐具！洗完澡就不會黏湯匙」。

除此之外，蘇貞昌還列出5項目謠言，呼籲大家沒根據、別亂傳，請大家多關心家中長輩、幫忙散播正確資訊，也請不要來路不明的疫苗假消息。

蘇貞昌強調，隨著疫苗供貨逐漸穩定，現在我們要拚施打率，早日達成群體免疫，台灣才能早日回到正常生活。

以下為蘇貞昌列出其他5項謠言：

謠言1：疫苗會改造基因？

事實 ：疫苗中的mRNA不會進入細胞核。

謠言2：打疫苗要打右手、打屁股，遠離心臟？

事實 ：無科學根據，副作用跟接種部位無關，染疫導致的心肌炎風險比打疫苗高。

謠言3：打完疫苗不能看牙醫、動手術？

事實 ：無醫學根據謠言，請以醫生建議為主，世界各國也沒有禁止接種者使用麻醉。

謠言4：日本送的AZ有問題、原汁來自印度？

事實 ：該疫苗原液來自美國Catalent公司，經查位曾發生交叉汙染事件。

謠言5：台積電、鴻海買BNT，換標籤延誤一個月？

事實 ：原廠標籤直送台灣，沒有換標籤因此延誤的問題。

▼蘇貞昌14日在臉書闢謠。（點圖可放大／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

▼蘇貞昌14日在臉書闢謠。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

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