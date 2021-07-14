快訊／午後雷雨來了！10縣市大雨特報　快躲室內「3重點」避雷擊

▲10縣市大雨特報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，今日各地山區、近山區平地容易有午後雷雨發生。氣象局已發布大雨特報，部分縣市需嚴防雷擊強陣風等劇烈天氣，並表示，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(14)日南投、嘉義以南地區及新竹至雲林山區有局部大雨發生的機率。另針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時00分止。

氣象局技正羅雅尹表示，今日各地氣溫偏高，約32到35度，台北市、宜蘭內陸、花蓮縱谷、台東縱谷、屏東近山區等地都有36度以上高溫。而午後雷雨則會發生在各地山區、鄰近山區平地，中南部降雨機率高，且降雨時間可能到傍晚或入夜，也會出現雷擊強陣風等。

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▲今日各地山區都有午後雷雨。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉沛滕指出，今日各地也會有範圍較廣的午後雷雨，台南、高雄、屏東降雨時間長，可能一路下到晚上8點，西半部其他地區雖然降雨沒有南台灣全面，但平地、山區都會有雨，也都可能出現閃電、打雷、強陣風等劇烈天氣，氣象局會隨時發布大雷雨訊息，提供民眾參考。

昨日苗栗一名男子跑步時疑似遭雷擊不幸死亡，氣象局提醒，聽到雷聲時要注意三大重點，包括遠離空曠的地方、離開突出的物體，如大樹、涼亭、電線杆等、別在水邊活動，並儘速進入室內避雷避雨。