台中電影院復業首日！售票1成　秀泰創防疫椅墊+凱擘排隊線吸睛

▲秀泰影城提供個人專用的防疫座椅布。（圖／秀泰影城提供）

記者白珈陽／台中報導

中央宣布13日起全台部分場所微解封，電影院也在對象內，凱擘影城、秀泰影城公告14日恢復營業，為讓顧客安心觀影，均落實實聯制、禁止飲食、佩帶口罩、採梅花座等相關防疫規定。此外，秀泰影城還提供每位入場顧客一片防疫座椅布，墊在椅子上以大幅降低接觸風險，使用後立即丟棄，是目前業界唯一創舉。

微解封第2天，台中市民入場看電影的人數並不多，容易保持安全社交距離。凱擘影城共有9個廳，今日僅開放4廳供民眾觀影，售票狀況約1成；台中秀泰包括站前、文心、麗寶店，除了丹普廳外其餘廳次皆開放，秀泰解釋，因丹普廳為電動床位，考量防疫安全須更換床單，故不開放。

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▲秀泰今日看電影人數不多，容易保持安全社交距離。（圖／秀泰影城提供）

秀泰指出，全台秀泰影城（新北、雲林除外）於今日恢復營業，在正式營業前已全面清消，營業期間，將落實防疫相關規定，並拉長每一個場次的間距，讓工作人員在每一場次電影放映後，有充足的時間做徹底清消，影廳內設有換氣設備，每日固定時間將室內空氣排放，引入新鮮空氣。

另外，秀泰創業界獨家，比照SPA館，提供個人專用的防疫座椅布，每位顧客入場時，提供一片鋪在座墊上的座椅布，可充分的覆蓋座椅，使用完畢後立刻丟棄，降低接觸風險，讓顧客觀賞電影全程不只安心也更放心。

凱擘影城也於黑寡婦上映日（14日）復業，購票須保持1.5公尺安全社交距離，因採取提前預售，顧客提早買票須登記「購票實聯制」名制、進場也要再「進場實聯制」，自動購票機則暫不開放，可使用手機至官網訂票憑手機畫面入場，不須訂票手續費。

▲凱擘影城安排進散場動線及1.5公尺以上的排隊等候動線。（圖／凱擘影城提供）

凱擘影城為防止進散場民眾較多，特別安排進散場動線及1.5公尺以上的排隊等候動線，並以量額溫確認實聯制畫面來代替以往「撕電影票根」的動作，每場電影也會間隔30分鐘，安排人員於影廳內噴灑酒精消毒。

▲更換場次中間工作人員進行清消。（圖／秀泰影城提供）

▲影廳內皆採取梅花座。（圖／凱擘影城提供）

►我沒有遲到，是時間遲到了。