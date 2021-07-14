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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／中興巴士616公車司機確診　54人PCR結果出爐

▲▼疫情,三級警戒,微解封,大眾運輸,公車,民眾。（圖／記者周宸亘攝）

▲雙北公車搭乘人數眾多。（圖／記者周宸亘攝）

記者羅婉庭／新北報導

行經新北新莊、台北民權西路、天母等地的中興巴士616公車匡列56個司機，那56個司機已經快篩出來都是陰性，目前54人PCR結果為陰性，剩餘2人結果將於下午出爐。市長侯友宜上午受訪時表示，希望快速釐清，讓大眾在運輸上能夠更安全。

中興巴士616路線一名有公車駕駛確診，對此，交通局長鍾鳴時昨日表示，平時新北市公車就嚴格要求清消、防疫工作，新北公車駕駛也完成疫苗注射，相關案件已匡列56位駕駛與站務人員，快篩結果皆為陰性。

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