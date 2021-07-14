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「少年董」5年滾出2億身價　斜槓生技！捐防疫用品全因媽祖來託夢

▲24歲的少年董張家維表示斜槓生技業，竟然是媽祖的一個夢 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲24歲的少年董張家維表示從國際貿易斜槓生技業，竟然是媽祖的一個夢 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

24歲就創造年營業額2億？更讓人難以相信的事，他在5年前僅能用5000塊錢起家！高雄市就有一家國際貿易公司的老闆張家維，在5年的時間當中，就做到這樣的成績，現在還跨足到生技業，研發防疫產品，他說斜槓人生竟然起源是在媽祖的一個夢。

看起來就跟24歲年輕人一樣，喜歡穿T恤跟牛仔褲，真的看不出來竟然是一間年營業達2億的國際貿易公司老闆，說他是少年董仔，張家維露出靦腆的笑容，他說自己很不習慣人家稱他為董仔。不說你可能不知道，5年前才18歲的他，從5000元開始自己的事業。

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怎麼做到的？張家維說：「一開始就跑跑業務，就看到直播精品市場剛要興起，我就抱持著嘗試看看的心態，我根本就沒有拿什麼本出來，本才拿5000元，我買空賣空、買空賣空，就讓我發展起來」，由於他講了兩次的買空賣空，所以記者繼續追問，什麼是買空賣空？他進一步解釋「我用5000塊先跟人家進第一批貨，然後轉手賣出賺了3000塊，連本帶賺就是8000塊，然後再用8000塊再去進貨，再賣出又轉了一萬多，後來我的野心就很大，又遇上了一個大哥要相挺，我跟他要了200萬的貨，然後跟他說如果賣掉一個月後還你200萬，如果沒有就是分期還」，就這樣讓他做上來了。

▲國際貿易斜槓生技業，首批產品將免費送給廟宇、幼兒園防疫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲24歲的少年董張家維表示斜槓生技業，都是起因媽祖的一場夢 。（圖／記者吳奕靖攝）

「我除了心臟大顆，另外就是運氣真的好」！張家維能夠這麼好運都是背後有「媽祖」保佑，篤信媽祖的他，認為每一次跌倒的時候，很多人一跌就爬不起來了，「可是我跌倒了，媽祖娘娘也是會用別的方法來幫我站起來」，就連現在從貿易商斜槓到生技業，他也透露了一個「奇妙的故事」。

張家維認真的表示，去年11月在一次夢境中，一名女子要他跨足到生技業，可以對抗疫情，醒來之後，他想想自己對生技業也頗有興趣，所以就一頭栽進生技業，也開了一家公司。幾個月前，他偶然翻著自己在臉書發過的「拜拜」照片，發現夢裡頭的女子似乎跟自己信仰的媽祖頗為相似，「應該是媽祖要我這樣做的吧。」

▲國際貿易斜槓生技業，首批產品將免費送給廟宇、幼兒園防疫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國際貿易斜槓生技業，首批產品將免費送給廟宇、幼兒園防疫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

張家維想了一下，有點不好意思的告訴記者：「你可能不會相信，但是我相信媽祖」，他抬起了頭說：「媽祖娘娘想透過託夢來告訴我，你有賺到錢了，你該撥一些資金出來，回饋社會大眾，我現在可能不能像郭台銘一樣買疫苗來幫助台灣防疫，可是我自己研發的防疫產品幫助民眾。」

張家維說，現在開始，他要把自家的「疫王」防疫產品免費分送給大眾，陪伴大家一起讓「疫亡（疫情陣亡）」，目前不開賣，初步規劃要在高雄廟宇以及幼兒園分送，希望能夠在防疫工作上為台灣人盡一份心力。

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