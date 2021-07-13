便當鋪滿鰻魚＋歐姆蛋！超商最新4款鰻魚鮮食　飯糰咬下爆餡

▲7-11開賣4款最新鰻魚系列鮮食。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

吃貨們注意了！7-11「鰻魚季」即日起邪惡登場，一口氣推出4款鰻魚系列鮮食，首推一口咬下就會爆出香濃鰻魚的御飯糰，如果覺得不夠滿足，那就更不能錯過蒲燒鰻便當，一整塊鰻魚鋪滿飯上，搭配歐姆蛋，每一口都是超幸福滋味。全家則是祭出最新「西瓜牛奶酷繽沙」，還放了巧克力晶球，7/14起限量開賣。

7-11「鰻魚季」推出4款最新鰻魚料理，首先鰻魚控一定要吃「蒲燒鰻御膳」，飯上鋪滿份量十足的鰻魚，搭配滑順綿密的歐姆蛋及和風蘿蔔乾，充滿日式洋食風味，另一款「御選蒲燒鰻飯糰」採用米粒飽滿的台南11號稻米及台梗9號米製成拌飯，搭配鮮美的鰻魚，每一口都幸福。

▲不管是想吃便當還飯糰通通有，絕對可以滿足鰻魚控的味蕾。



疫情帶動居家自煮風氣，7-11也在全台將近6200間門市推出冷藏調理菜「蒲燒鰻」，輸日高等級在地鰻魚搭配日本製蒲燒醬，微波後就可開吃，另外還有300間設有「嚴選素材鮮物」門市發售整尾冷凍規格的「日式蒲燒鰻魚」，使用4道醬烤工序，鰻魚肉質細膩、入口即化，隔水或微波加熱就能吃。

▲超商最新「西瓜牛奶酷繽沙」報到。（圖／全家提供）

吃完鹹食想要來點甜食收尾嗎？那就絕對不能錯過全家新推出的「西瓜牛奶酷繽沙」，嚴選花蓮西瓜製成冰沙，搭配煉乳冰淇淋、哈密瓜果醬打造夏日清爽滋味，還加進巧克力晶球增添口感，打造吸睛紅白綠漸層外型，7/14起正式開喝。