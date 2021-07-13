快訊／快篩陽6例！蘆洲裝潢婦感染源不明　陽性率回升至0.2％

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜13日公布最新社區篩檢進度，12日社區總篩檢人數3675人，其中有106人自述有北農接觸史，驗出6例陽性個案，侯友宜說明，蘆洲一位裝潢婦人自覺有症狀，全家3口及同事4人確診，陽性率回升至0.2％。

侯友宜說明，近日陽性率幾乎持續歸零，但因蘆洲區的個案，今日微幅上升至0.2％。他進一步指出，蘆洲裝潢婦發病後傳染給先生和孩子，也傳染住在三重的給同事，屬於家戶確診，不過，太太的感染源是職場還是有其他足跡，目前還在釐清中。

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增29例COVID-19確定病例，分別為28例本土及1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。

侯友宜公布，新莊、蘆洲4例，三重2例，板橋、中和、泰山、五股各1例。其中，家戶感染７例，職場感染6人，感染源不明待查1例，新莊、泰山、五股各有1例是居家隔離中PCR採檢確診，新北市目前共累計確診6654例確診。

指揮中心表示，今日新增之28例本土病例(其中11例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為18例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今(2021)年6月26日至7月12日。個案分布以新北市15例為最多，其次為臺北市9例，桃園市2例，苗栗縣及臺中市各1例；其中16例為已知感染源、3例關聯不明、9例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為4例男性、2例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月12日至6月18日，確診日介於5月16日至6月19日，死亡日介於7月4日至7月12日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月11日累計公布14,050位確診個案中，已有11,901人解除隔離，解隔離人數達確診人數84.7%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案(案15387)，為本國籍40多歲男性，6月30日自印尼入境，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，7月1日結果為陰性；7月8日出現輕微發燒與肌肉痠痛等症狀，7月11日仍未緩解，由衛生單位安排採檢，於今日確診。個案檢疫期間無接觸他人，同機旅客均已入住集中檢疫所，故無匡列接觸者。