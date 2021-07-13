買到BNT疫苗！謝志偉感謝「Yuchen」　陳時中：所有人都很辛苦

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台積電、鴻海、永齡基金會三方12日證實，向上海復星洽購合計1000萬劑輝瑞（BNT）疫苗；我駐德代表謝志偉表示，他最想感謝的是一位「女性公務員Yuchen」，花了大半年的時間以E-mail書信協助我國溝通購買疫苗。陳時中未回應Yuchen是誰，僅表示整體疾管署在購買、談判聯絡，所有人都很辛苦，唯一目標爭取疫苗來台。

謝志偉表示，2021年7月12日，台灣向德國BNT採購疫苗一事，前後歷經將近一年，從2020年談到2021年，過程曲折婉轉，「先官，再民，接著官民合體，除了感謝台積電、郭台銘之外，也要感謝兩位德國官員；此外，謝志偉最想親自感謝的是一位，從頭到尾未曾謀面的疾管署裡負責和BNT就疫苗採購合約聯繫的女性公務員，而從來往的郵件發現，她信尾的「Best Wishes. Yuchen」，或BNT聯絡人（董事會理事！）信頭稱她的「Dear Yuchen」。

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至於這位公務員到底是誰？陳時中被問起此事並未直接回應，他表示，有提到相關的人，而整體疾管署在購買、談判聯絡、疫苗方面非常非常辛苦，所有人都非常辛苦，唯一目標就是能夠爭取疫苗能進到台灣來。

陳時中說，這次疫苗有很多相關的評論，但我覺得，評論對我們而言，不會對疫苗進貨有幫助，反而會有一些困擾，認為大家還是靜待疫苗進來，把疫苗施打計畫做好，才是現在最重要的事情。