市場都在問「打AZ還是莫德納？」財經網美曝：參加年輕人認證大賽

▲18歲以上可以登記接種疫苗意願了。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心今（13）早宣布，開放18歲以上登記接種疫苗意願了！輸入身分證及健保卡號碼後，即可進行預約接種，有AstraZeneca以及莫德納（Moderna）可以選擇，財經網美胡采蘋表示，一早去菜市場，每一攤都都在問隔壁的人，「你要打AZ還是莫德納？」也透露自己選擇了AZ。

許多民眾一早就上網進行意願登記，其中有一個選項要勾選，「要施打AZ還是莫德納」，可以選擇一種，或是兩種都選擇。胡采蘋稍早在臉書發文，「整個菜市場每一攤都在問隔壁，你要打AZ還是莫德納」，她也透露，繼昨天全民身體黏湯匙以後，「我當然是堅決參加AZ年輕人認證大賽」。

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先前不少專家都指出，長者施打AZ疫苗，比較沒有副作用的問題，因此不少人笑說，注射後若身體出現不適，就是AZ認證的年輕人，因此網友們都留言笑說，「我也會參加AZ年輕人認證大賽」、「打AZ不發高燒兩天，都不敢說自己年輕」、「妳會有年輕人『專屬』的反應」。

其他網友則表示，「選AZ，我怕萬一磁吸在鐵門，不就別想踏出家門了」、「AZ有英女王，德國梅姨加持」、「剛剛預約完AZ」、「AZ特攻隊掛保證的啦」，還有網友秀出，意願登記施打AZ疫苗，就收到簡訊通知，可以進行預約接種。

根據中央疫情指揮中心統計，共有2,848,778人登記，目前疫苗意願登記50歲以上無特別年齡限制，也有超過百歲民眾登記，簡訊一律都會從1922發給大家，不會有其他發訊號碼，民眾要特別留意。

根據指揮中心昨日下午5點收單統計，登記AstraZeneca人數有82,874人，佔總登記人數2.91%；登記Moderna人數有1,711,681人，佔總登記人數60.08%，同時登記AstraZeneca/Moderna人數共有1,054,223人，佔總登記人數37.01%。