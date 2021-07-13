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大東夜市麻將攤12人群聚　黃偉哲：業者、攤商、顧客都跑不掉

▲台南市長黃偉哲指出，對於大東夜市部分，提出防疫計畫的是業者，業者、攤商及顧客三個都逃不掉，該誰負責就誰負責。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲指出，對於大東夜市部分，提出防疫計畫的是業者，業者、攤商及顧客三個都逃不掉，該誰負責就誰負責。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南大東夜市復業的首晚，就有麻將攤被發現一次有12個人聚集在一起，台南市長黃偉哲13日上午指出，對於大東夜市部分，提出防疫計畫的是業者，「業者、攤商及顧客三個都逃不掉，該誰負責就誰負責。」

▲台南大東夜市復業首晚，吸引大批民眾逛夜市吃小吃美食。（圖／翻攝自黃偉哲臉書，下同）

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▲台南大東夜市復業首晚，吸引大批民眾逛夜市吃小吃美食。（圖／翻攝自黃偉哲臉書，下同）

▲台南大東夜市復業首晚，吸引大批民眾逛夜市吃小吃美食。（圖／翻攝自黃偉哲臉書，下同）

▲台南大東夜市復業首晚，吸引大批民眾逛夜市吃小吃美食。（圖／翻攝自黃偉哲臉書，下同）

黃偉哲指出，防疫計畫是業者提出的，市府當然是針對業者，業者跟攤商是一個所謂的商業關係，攤商和顧客也是一個關係，所以說依照傳染病防治法，該屬於顧客的行為，還是屬於攤商該負責，還是屬於業者該負責，反正三個都逃不掉，該誰負責就誰負責。市府過去也曾經有一些相關的例子，市府會斟酌依照相關的例子來處理，那基本上提出防疫計畫的是業者，市府面對的是業者。

▲台南大東夜市復業首晚，吸引大批民眾逛夜市吃小吃美食。（圖／翻攝自黃偉哲臉書，下同）

黃偉哲說，遊客的部分，因為他們都有做實聯制了，所以說該實聯制市府會去找到相關違規的人，依法查處。

據了解，台南大東夜市復業的首晚，就有民眾發現夜市麻將攤一次有12個人聚集在一起，違反防疫規定，台南市政府將依違反《傳染病防治法》裁罰商，及追究業者等相關責任。

▲台南大東夜市復業首晚，吸引大批民眾逛夜市吃小吃美食。（圖／翻攝自黃偉哲臉書，下同）

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