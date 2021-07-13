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被說拿太多「大悲咒水」！遭精舍信徒鐵棍狠打　他頭破血流逃命

▲桃園市林姓男子在2019年10月間夥同3名青少年因不滿同姓男子積欠4萬餘元酒錢未還，竟持球棒或徒手毆打成傷挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲程男被依法判3月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／視覺中國CFP）

記者林昱萱／台北報導

一名程姓男子和李姓男子均為台北某精舍的信徒，但程男卻認為李男拿取太多大悲咒水，從而心生不滿，竟然就因此持鐵棍毆打對方頭部，導致對方頭部受傷，當場頭破血流。對此，法官審理後，依法判其3月徒刑。

判決指出，程、李2人是同一間精舍的信徒，但某次程男卻認為李男拿了太多精舍內的大悲咒水，因此感到憤怒、不滿，竟基於傷害之犯意，在某日傍晚於精舍內手持鐵棍毆打李男頭部，導致李男受有頭皮撕裂傷約6公分之傷害。李男表示，當時自己跟平常一樣前往精舍上香拜拜，禮完佛之後就在精舍念佛，結果大約6時許，程男就突然拿鐵棍朝自己的頭部攻擊。

李男表示，「他突然拿鐵棍往我頭上打，我整個人在完全不知情、無從防備與閃躲的狀況下被鐵棍攻擊，造成頭部血流如注，精舍的負責人看到之後，就叫我快點逃跑，而我逃跑過程中，因為很緊張還跌倒了3次，這時候程男卻持續追逐我，我逃出精舍之後發現，程男還是繼續追我，之後他是遇到紅綠燈才停下來，後來是路人看到我的傷勢，才協助我幫我報警，整個過程中我都沒有毆打對方。」

程男辯駁，是因為覺得對方拿太多大悲咒水，認為對方此舉根本是竊盜，當時自己本來是想把人拉出精舍，可是對方突然咬自己，所以才會拿棍棒反擊，而其辯護律師也辯稱，程男的行徑是正當防衛。不過，精舍負責人卻表示，當時程男進入精舍時，手上就已經拿著棍子，李男也沒有出手攻擊對方。對此，法官勘驗各項證據後，並不採信程男說詞，一審依傷害罪判其3月徒刑。

程男不符判決上訴二審，高院法官認為，程男子有精神相關方面之疾病，且有71次的就診紀錄，但其案發之後能完整敘述，於法院審理時也並無溝通方面之障礙，難認其在案發時，有辨識能力下降之情況，因此駁回其上訴。

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