慈濟今有望完成疫苗簽約　1500萬劑BNT最快9月來台

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘12日宣布完成購買BNT疫苗簽署，和台積電共購買1000萬劑。慈濟基金會也傳出今日（13日）有望完成簽約，到時永齡、慈濟以及台積電合計可拿到1500萬計BNT疫苗，預計最快9月底就能分批運抵台灣。

根據《聯合新聞網》報導，與永齡、台積電「三家就是一家」的慈濟基金會，如果一切順利，有望在13日完成500萬劑疫苗採購簽約，到時加上永齡、台積電採購的1000萬劑，總計可拿到1500萬劑BNT疫苗，最快9月底就可以同步分批運抵台灣。

▲台灣有望在9月底取得1500萬劑BNT疫苗。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

還原郭台銘以16天的時間完成採購及捐贈疫苗合約簽署，最初洽購疫苗時，郭台銘透過人脈聯繫上海復星集團董事長郭廣昌，但其實郭陣營也相當清楚，這次的緊急疫苗採購行動，終究需要政府授權談判、簽約，疫苗抵台後，還須經過食藥署檢驗封緘等程序。

因此，當指揮中心規定民間企業採購要有8大文件，郭陣營也開始準備文件，依循政府要求的管道與方式辦理進口。6月1日先把初步的捐贈內容呈交給衛福部，郭台銘6月13日更是親自和主管機關開會，當晚又接獲陳時中的來電表達支持，讓郭陣營認為此事可順利進行。

由於BNT也明確告訴郭陣營，只願意與政府洽談，所以必須得到政府的正式授權，才能進入合約的實質討論，加上國內黨派「不同派系間有不同的意見」，導致進度停滯，直到6月18日在郭台銘幕僚劉宥彤公開表態「政府到底需不需要我們？」之後，總統蔡英文當天下午立刻在總統府和郭台銘、台積電董事長劉德音進行會面，三方達成協議，並於6月25日簽署與政府授權有關的必要法律文件。取得正式授權後，鴻海、台積電遂開啟談判作業。

▲郭台銘用16天的時間完成疫苗採購、捐贈合約簽署。（圖／翻攝郭台銘臉書）

台積電與郭台銘在7月初與上海復星達成初步協議，雙方已洽談得差不多，待法律團隊完成後續細項的確認，賣方同意疫苗會直接德國空運來台，而此點也與蔡英文與劉德音、郭台銘會談時所提到的原廠直送台灣的要求相符。

而在價格部分，業界研判，台積電和郭台銘洽談的屬於一般市場價，並不算貴，不能和政府採購相提並論，台灣生技公司日前也有意以商業模式引進，價格就落在每劑30-33美元左右。輝瑞去年7月以19.5億美元的價格，提供1億劑給美國政府，每劑約20美元；今年4月歐盟與輝瑞洽談2022、2023的疫苗價格，每劑是19.5歐元，約合23.2美元。

知情人士透露，郭台銘在洽購BNT疫苗，從頭到尾就就是和上海復星的單純商業談判，而且郭台銘早在5月底就公開表示買的是「德國貨」，這一路以來，不論是傳出綠營派系的干擾，又或是外媒的加油添醋，郭台銘一路忍，終於在失眠近2個月後，終於可以好好睡上一覺。