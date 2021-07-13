退休打發時間想兼職…他問「做什麼好？」網狂推這行：環境單純

▲有網友希望「半退休」後，能找份兼職工作來做。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／閔文昱報導

職場生活步調快速、要求嚴格，使得人們期望提早退休安享舒適生活，不過也有人退休後會想找份兼職，增加一點收入，也能打發時間。一名網友在PTT詢問，半退休的兼職應該做什麼比較好？引發熱議。對此，有不少人紛紛推薦「這行」，直言「環境單純又輕鬆」，相當適合。

一名網友在PTT以「半退休的兼職有什麼好選擇？」為題發文表示，自己好不容易辛苦工作10幾年，預計今年底就可以存到500萬，加上5％的股息，一年等於有25萬、一個月2萬的收入可以過生活，而自己也與父母同住，沒有貸款，未來也不打算結婚生子，因此想在明年開始找一些兼職來做，「打發時間、交交朋友就好。」

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原PO補充，他希望兼職的工作內容「輕鬆愉快，時薪160或是月薪24k即可，可以認識年輕女同事更佳，反正24k+股息一個有4萬4000元，已經很夠單身中年男使用，還可以在繼續買股票，領股息。」詢問網友有沒有能推薦半退休、適合的兼職。

▲不少網友認為，保全、警衛是退休後不錯的兼職工作。（示意圖／免費圖庫pixabay）

文章一出，馬上吸引不少網友討論，其中，許多鄉民紛紛推薦「警衛、保全類」的工作很適合，「建議找工廠保全，銀行的更好」、「國小或幼稚園保全，環境單純」、「大樓保全」、「保全啊，我現在就是兼職保全啊」、「公墓保全」、「國小警衛」、「幼稚園當警衛」、「警備隊」。

另外，也有網友留言「跑外送啊」、「飲料店」、「外送吧，想做就做」、「服務業」、「我認為小農場欸，因為菜類跟雞鴨自己種，可以省很多」、「看你對啥有興趣啊，咖啡、小農」、「便利超商」、「網軍吧，在家工作又能接觸志同道合的夥伴」、「戶外運動像是登山溯溪潛水之類的吧」、「批一些東西去夜市擺攤」、「小黃或外送啊，無拘無束」。

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