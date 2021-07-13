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水上烏托邦！在阿姆斯特丹打造自給自足的漂浮住宅

Schoonschip 是阿姆斯特丹的全新可循環社區，旨在為韌性城市提供漂浮方向的解決原型。

這裡的總體規劃由荷蘭建築事務所 Space&Matter 操刀，包含30個相連的水面漂浮塊，共計46間住房，並配有分散與可持續的能源、水源和廢棄物處理系統。這裡將在今年完工，為日益嚴峻的氣候變遷和海平面上升危機提供有效的適應性解決方案。

項目位於阿姆斯特丹的 Johan van Hasselt Canal 地區，在2010年由一群能源中和方面的追求者共同建立，如今住戶數量已超過100戶。

Space& Matter 事務所在考慮既有社區特徵的前提下，將所有住戶串聯在一起，增加了住戶相遇的機會，同時也給住戶提供毫無遮擋的觀景視角。

Space& Matter事務所的規劃了46間住房，並開放讓不同的地方事務所認領設計，所呈現的風格與採用的建造材料也都風格各異。所有的預製工作都在場外事先完成，Space& Matter事務所也負責了其中的2間漂浮住房。

Schoonschip 的社區設計發起人 Marjan de Blok 表示：「我們發現與他人共享相應的社會與可持續知識非常重要，這可以幫助他們更好地掌握知識與建立技能。同時，這也是一種反饋式的學習交流方式。」 

圖文來源：ArchDaily

（完整文章請看瘋設計

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