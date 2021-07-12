北市0-2歲托幼20日開放！限收一半　柯文哲公布2對象優先

▲北市社會局長周榆修。（圖／北市府提供）



記者黃巈禾／台北報導

今（12）日台北市舉行防疫記者會，公布微解封最新指引，其中有關0至2歲托嬰機構計畫，北市府社會局指出，啟動收托前提為機構全員完成疫苗接種，最快20日啟動收托，人數限收一半，以警消醫護、雙薪且無其他親屬照顧資源的家長為優先。

北市社會局長周榆修表示，開放的機構為台北市立案的公、私立托嬰中心及公共托育家園，開放的前提規定包括：台北市從7月6日起邦托育人員及保母專案疫苗接種，7月6日至7月8日總接種率高達95.38%，也就是說95%以上的托育人員都已經完成接種，以14天來看，7月20日起陸續產生抗體，機構若啟動收托，需所有人員（含廚工、行政人員等）全員完成疫苗接種，言下之意，如果托育人員在7月6日接種完畢，可以收托的日期就是7月20日，以此類推，若未接種疫苗或未滿14天，進出機構的人員需出示3日內PCR檢驗結果陰性證明。

針對家長關心的降載收托原則，周榆修指出有3個要點，一、分區、分流降載收托，總數不得超過原實際收托數的1/2；二、幼童分流接送、分區照顧及空間清潔消毒，每日維持2時段的健康監測；三、優先收托第一線警消醫護之子女或雙薪且無其他親屬照顧資源的家長。

周榆修說明，最快北市府規定，7月20日啟動收托，請收托機構啟動收托前5日需讓台北市社會局知悉，並在收托前3日到社會局收托計畫及降載收托的核定名冊，相關計畫裡面必須包含工作人員的打疫苗、PCR證明`.