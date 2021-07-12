正妹洗澡遭拖出浴室！她下跪磕頭求饒　渣男友竟掐脖二度性侵

▲高雄周姓男子二度性侵女友，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／高雄報導

周姓男子因故與女友小君（化名）大吵，沒想到他竟趁著小君洗澡時，將小君從浴室拖出，並威脅要讓她全裸在大馬路上下跪道歉，讓小君嚇得在浴室內磕頭道歉，但他仍不肯罷手，還將小君壓上床掐脖性侵。豈料，事隔不到半天，2人又再度爭吵，周男又再度性侵小君得逞。案經小君提告，周男被依法判刑4年6個月，民事部分，須賠償小君80萬元。

判決書指出，周男2018年11月初與小君大吵，隔天凌晨小君在洗澡時，他越想越氣，衝進浴室不顧小君全身濕，便直接將人拖到外面，並恐嚇，「把你拖到大馬路上全身赤裸下跪道歉。」小君當時嚇得立刻在浴室內對周男磕頭道歉，但周男仍不肯罷手，又將小君抱至床上，狠掐脖子性侵得逞。

然而，事隔不到半天，2人又再度起爭執，周男又故技重施，將小君拖回臥室，並不顧小君哭喊，「不要」、「很痛」，再次性侵得逞。過程中，小君因不斷掙扎抵抗，導致全身多處瘀青、滿身是傷。

完事後，周男要求小君幫忙拿東西到機車上，小君因此趁隙逃跑，並到一處民代競選服務處求救，沒想到周男還追著過來。小君當時嚇得不斷哭喊，「我很怕你」，周男役聽見週遭有人，便立刻離開，而事後好心人士也協助小君報警。

周男到案後，矢口否認犯行，辯稱2人是合意性交，而其辯護律師也說，2人已分手，小君不應該狹怨報復等。

不過，法院審理時，有驗傷報告證明，小君當時全身是傷，且她還出現創傷後壓力症候群，不斷哭泣，甚至一度中斷庭訊，還說，發生事情後，沒有什麼胃口，晚上常常會哭，睡到一半會驚醒，會作噩夢，有人拿槍對著我的頭」、「現在看到路上穿白色衣服的人跟他一樣的都會害怕」、「即便到台北，看到白色的車會下意識得去看車牌，雖然知道他不可能在台北」。

高雄高分院法官審理後，認定周男犯行，考量他犯後態度尚屬良好，且表示願與小君和解，法官最後依法判周男4年6個月徒刑；至於民事部分，則須賠償小君80萬元。刑事部分可上訴。