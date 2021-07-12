　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

正妹洗澡遭拖出浴室！她下跪磕頭求饒　渣男友竟掐脖二度性侵

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲高雄周姓男子二度性侵女友，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／高雄報導

周姓男子因故與女友小君（化名）大吵，沒想到他竟趁著小君洗澡時，將小君從浴室拖出，並威脅要讓她全裸在大馬路上下跪道歉，讓小君嚇得在浴室內磕頭道歉，但他仍不肯罷手，還將小君壓上床掐脖性侵。豈料，事隔不到半天，2人又再度爭吵，周男又再度性侵小君得逞。案經小君提告，周男被依法判刑4年6個月，民事部分，須賠償小君80萬元。

判決書指出，周男2018年11月初與小君大吵，隔天凌晨小君在洗澡時，他越想越氣，衝進浴室不顧小君全身濕，便直接將人拖到外面，並恐嚇，「把你拖到大馬路上全身赤裸下跪道歉。」小君當時嚇得立刻在浴室內對周男磕頭道歉，但周男仍不肯罷手，又將小君抱至床上，狠掐脖子性侵得逞。

然而，事隔不到半天，2人又再度起爭執，周男又故技重施，將小君拖回臥室，並不顧小君哭喊，「不要」、「很痛」，再次性侵得逞。過程中，小君因不斷掙扎抵抗，導致全身多處瘀青、滿身是傷。

完事後，周男要求小君幫忙拿東西到機車上，小君因此趁隙逃跑，並到一處民代競選服務處求救，沒想到周男還追著過來。小君當時嚇得不斷哭喊，「我很怕你」，周男役聽見週遭有人，便立刻離開，而事後好心人士也協助小君報警。

周男到案後，矢口否認犯行，辯稱2人是合意性交，而其辯護律師也說，2人已分手，小君不應該狹怨報復等。

不過，法院審理時，有驗傷報告證明，小君當時全身是傷，且她還出現創傷後壓力症候群，不斷哭泣，甚至一度中斷庭訊，還說，發生事情後，沒有什麼胃口，晚上常常會哭，睡到一半會驚醒，會作噩夢，有人拿槍對著我的頭」、「現在看到路上穿白色衣服的人跟他一樣的都會害怕」、「即便到台北，看到白色的車會下意識得去看車牌，雖然知道他不可能在台北」。

高雄高分院法官審理後，認定周男犯行，考量他犯後態度尚屬良好，且表示願與小君和解，法官最後依法判周男4年6個月徒刑；至於民事部分，則須賠償小君80萬元。刑事部分可上訴。

ET快訊
快訊／台南2起打莫德納猝死！　相驗死因出爐
他轟蔡政府為拿掉「復必泰」標籤　BNT貨再晚到1個月
北市公布12區運動中心16日開館　大同明搶先啟動
人妻多次偷吃懷孕！　小王「表兄弟」互推：不是我的
撞擊畫面曝！18歲美髮妹無照騎車慘死　父母離異家境清寒
名單出爐！台中逢甲等13處夜市明復業　學校操場也開放
正妹洗澡遭拖出浴室！她下跪磕頭求饒　遭掐脖二度性侵
快訊／警界高層異動！北市警局長人選出爐　蔡蒼柏接中市警局長
疫期在家16歲少女突懷孕！　孩子父竟是12歲弟
信用卡額度只有1000！　網全笑歪：比拒辦卡還羞辱人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄男7樓住家墜落！血濺大樓門口嚇壞鄰居　妻見屍崩潰

獨／除暴悍將朱宗泰任局長　為失蹤人口找回家的路

撞擊畫面曝！台中美髮妹無照騎車遭撞死　父母離異家境清寒

高雄警打AZ後腦幹出血急送醫　躺加護病房6天仍未清醒搏命中　

快訊／警界高層異動！楊源明接任北市警局長　蔡蒼柏接任中市警局長

男跌落石梯港紅燈塔箱涵頭腳擦傷　海巡消防架梯救援送醫

正妹洗澡遭拖出浴室！她下跪磕頭求饒　渣男友竟掐脖二度性侵

助弱勢抗疫情拚振興　北檢三會結合東森等公益團體送暖紓困

不知3房客已逃生！公益伯衝濃煙救人枉死　鄰悲嘆：才剛退休要享福

假扮波麗士遭拆穿「警察哪有那麼胖」　他惱羞暴力洗劫按摩妹

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

鄧紫棋慶出道13年...2萬人大合唱！　 台上親睹「震撼一幕」：快哭了

西子灣祕境沙灘提前微解封！　比基尼妹子「無罩戲水」大解放

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

快訊／高雄男7樓住家墜落！血濺大樓門口嚇壞鄰居　妻見屍崩潰

獨／除暴悍將朱宗泰任局長　為失蹤人口找回家的路

撞擊畫面曝！台中美髮妹無照騎車遭撞死　父母離異家境清寒

高雄警打AZ後腦幹出血急送醫　躺加護病房6天仍未清醒搏命中　

快訊／警界高層異動！楊源明接任北市警局長　蔡蒼柏接任中市警局長

男跌落石梯港紅燈塔箱涵頭腳擦傷　海巡消防架梯救援送醫

正妹洗澡遭拖出浴室！她下跪磕頭求饒　渣男友竟掐脖二度性侵

助弱勢抗疫情拚振興　北檢三會結合東森等公益團體送暖紓困

不知3房客已逃生！公益伯衝濃煙救人枉死　鄰悲嘆：才剛退休要享福

假扮波麗士遭拆穿「警察哪有那麼胖」　他惱羞暴力洗劫按摩妹

快訊／高雄男7樓住家墜落！血濺大樓門口嚇壞鄰居　妻見屍崩潰

【廣編】鳳鳴雙學園、活氧概念宅　全年齡世代的健康新聚所

宋江前女友＋無害男二出現！《無法抗拒的他》跳脫原著收視回升

快訊／台南2起打莫德納猝死！　相驗結果出爐

王力宏「直播刮鬍」65萬人看！滿嘴落腮鬍沒了…粉絲激動：秒變帥哥

終身癱瘓貓「入所8百天」窩冰冷鐵籠　他心碎：沒人願意看牠一眼

大晴天一道閃電突劈下！女騎士「全身冒煙」當場慘死：肉都沒了

他轟蔡政府意識形態卡疫苗！為拿掉「復必泰」標籤...貨晚到1個月

社群挨罵排行榜！詹皇1年被罵12萬次遙遙領先　KD、C羅都上榜

運動微解封！北市公布12區運動中心16日開館　大同明搶先啟動

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

社會熱門新聞

警測速口罩戴下巴！網喊罰3000元　釣出所長親留言

退休金全給妻子！基隆男卻被當空氣　心寒訴離

快訊／台中18歲女騎士遭撞！四肢骨折、臟器破裂慘死

害兄弟戴綠帽　前女友遭剃頭洗門風

獨／特斯拉離奇自撞　女車主：人生跑馬燈

男大生「連結」後說了這句話　19歲女告性侵

即／台中工人遭重物壓住！　「頭頸斷裂」當場死亡

正妹洗澡遭拖出浴室！她下跪磕頭求饒　慘被二度性侵

即／台中嚴重車禍！女騎士飛撞電桿命危

她單手騎機車「2度變換車道超車」吞1萬2紅單

軍人妻外遇　小王陪流產辯：不是我的種

即／縱火犯偵訊喊尿急跳窗！頭部重創亡

苗栗火警！房東為救3房客　衝烈焰身亡

爭「蘇打綠」商標　「魚丁糸」挨告結果出爐

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

極簡走紅！網紅被舊片生活照打臉

專家分析保護力　揭「最有效疫苗」

阿滴患憂鬱症！紐時廣告後陷黑暗

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

法拉利姐爆新歡「土豪一見鍾情狂追」！

警測速口罩戴下巴！網喊罰3000元　釣出所長親留言

陽明所屬THE聯盟全新貨櫃船撞船　「嚴重損壞」拋錨在麻六甲海峽

小嫻開地獄梗玩笑　金剛一聽罕見嚴肅⋯險釀分手

工程師看球賽哭著加班　外送員路過幫他寫

NanaQ「3大極簡爭議」被戰爆！

5年前預言「福原愛較有問題」

即／台南女打莫德納6hrs後身亡

快訊／今新增23例本土個案！另增1死

醫曝3種食物　打疫苗前不建議吃

汐止婦接種3天驚見「莫德納手臂」！磁力吸滿鐵叉子

更多

最夯影音

更多
家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿
陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面