快訊／午後大雷雨彈開轟中南部5縣市　這波一路下到入夜

▲氣象局發布大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

午後雷陣雨來了！氣象局今（11）日針對南投、嘉義、台南地區及雲林山區發布大雨特報，有局部大雨發生的機率。另外，更針對「嘉義市、嘉義縣、台南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時15分止。

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▲氣象局發大雨特報。（圖／中央氣象局）

大雷雨示警區域包含嘉義市東區、西區；嘉義縣太保市、民雄鄉、新港鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉；台南市白河區、後壁區。

▲今天午後雷陣雨預估會發展到較晚，各地山區、嘉義以南平地要留意。（圖／中央氣象局）

氣象預報員徐仲毅表示，台灣今天大致上在太平洋高壓勢力影響下，晴朗炎熱，但有午後雷陣雨。清晨時候中部地區有零星下雨現象，上午之後已緩和，不過今天午後雷陣雨熱區包含山區、嘉義以南平地，下午出門要攜帶雨具備用。

尤其午後雷陣雨預估今天會發展到較晚，入夜之後，各地山區、嘉義以南還是有零星雷陣雨發生。另外，東南部、恆春半島今天還是會有零星降雨。

氣象局表示，一直到周二前都是大平洋高壓勢力影響，周三起太平洋高壓勢力減弱，大氣不穩定度提高，午後雷陣雨區域跟量值會增加，各地都有午後雷陣雨，更可能有局部性大雨。

此外，不時會有對流從東半部海面移入，迎風面東部其他時間也會有局部短暫陣雨。周四起清晨到上午，南部地區受到海陸風輻合作用，有局部短暫陣雨機率。



