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颱風最快生成時間曝！　今起午後雷雨擴大

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲午後注意雷陣雨。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天（11日）至周二大氣不穩定度提高，午後對流旺盛，主要在山區，平地受影響的範圍將擴大；周三至下周日水氣多、大氣不穩定度高，午後易有強對流發展，伴隨劇烈降雨，其他時間亦偶有局部短暫降雨的機率。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則預估，要等到7月下旬颱風出現的可能性才會提高。

中央氣象局說，今各地大多為多雲到晴，清晨至上午中部以北沿海有零星降雨，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，其中雲林以南降雨範圍較廣，山區、平原甚至沿海都有機會下雨，其他地區主要在山區及近山區平地，局部地區對流發展可能較晚，因此降雨會持續到晚間，午後留意短延時強降雨的現象；台東及恆春半島受東南風影響，不定時會有局部短暫陣雨。

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氣象局指出，各地高溫約32至35度，花蓮縱谷及宜蘭近山區、河谷有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請多補充水分、注意防曬以預防中暑。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周一、周二各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，有局部較大雨勢發生的機率；周三至周六東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，依舊有局部較大雨勢發生的機率。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至周二各地大多晴朗炎熱、紫外線強，高溫仍在36度左右，要防曬、防中暑；因低層水氣逐日增多，大氣不穩定度提高，午後對流旺盛，主要在山區，平地受影響的範圍將擴大。

吳德榮提醒，周三至下周日太平洋高壓減弱東退，東風波移入，並逐漸發展成季風低壓的型態，季風低壓為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣不穩定度高，午後易有強對流發展，伴隨劇烈降雨，其他時間亦偶有局部短暫降雨的機率，各地區白天高溫略降；不過，天氣的逐日變化與低壓環流內的對流發展有關，模式模擬將持續調整，應密切觀察最新資料。

吳聖宇在臉書表示，預期短時間內仍沒有明顯的颱風發展機會，最快也是要等到下周末到下下周，太平洋高壓勢力北抬後，才有機會讓出足夠的空間使得颱風開始發展，因此預估要等到7月下旬颱風出現的可能性才會提高；由於氣候上來看，每年7月平均應該要有3、4個颱風形成，如果7月中旬仍然沒有颱風的話，那麼今年7月颱風生成的數量可能會偏少，颱風形成後也不見得就會影響台灣，變化還很大，值得繼續留意。

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