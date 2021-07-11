網銀傳情小王！交易金額「一排520元」備註：想吃掉妳…他當場綠炸





▲女友用網銀和小王傳情。（示意圖／取自pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友心碎表示，發現女友最近有多筆現金交易紀錄，某天女友手機剛好跳出一則匯款的訊息，他好奇點開來看，發現網路銀行內的交易金額都是520元、920元，且交易時間隔很近，他點開每一筆交易，備註欄竟寫著「寶貝我好想你」、「明天抱著聊」、「後天把寶貝吃掉」，讓原PO頓時心碎滿地。

男網友在Dcard上發文，跟女友交往三年，同居兩年了，彼此之間沒有秘密，手機也都會給對方看，但月初發現女友手機有很多轉帳交易，女友表示最近在賣二手包包，但他感到不對勁，「包包要賣得也沒幾個，也不是做批發，怎麼有那麼多人匯款進帳，重點是為什麼她要換款給其他人？而且互相匯款的時間還很接近」。

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原PO表示，有次女友穿得很漂亮說要去面交，他開始感到奇怪，某天趁女友晚上去洗澡時，他好奇打開女友的手機查看賣場，結果根本沒有面交這回事，這時，突然跳出一則匯款訊息，看到很多筆交易都是520、920元，後來點進去看一下，裡面全是煽情對話，「大小合適最重要，下次再來啊」、「愛寶寶，你好棒不會撐痛我」、「明天要你好看」、「我晚點到，寶寶先準備好」。

▲原PO看到備註欄的內容心碎滿地。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO心痛表示，不知道該怎麼相信了，不知道女友是不是一時不小心才這樣，「我真的還很愛她，但是打開潘朵拉盒子的摩斯密碼後，我真的不知道要怎麼愛她了」，他還透露，女友為了跟小王聯絡，特地開此帳戶傳情。

文章曝光後，網友們都認為超扯，也建議原PO攤牌提分手，「偷吃看過很多，但用網銀的我還是第一次。拍拍兄弟，你雖然很慘但真的有點好笑」、「瘋掉，人類真的能用盡各種手段完成自己想要的事，了不起」、「這招真的很高招欸，偷吃好累哦」、「這個本子刷出來應該很好玩」、「微偷吃？」