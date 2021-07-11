車手洗錢新招「挑時段入侵」　Ｗhoscall告訴你詐騙熱門時段！

圖文／CTWANT

詐騙手法不斷在進化，正所謂道高一尺，魔高一丈，即便政府與警方經常宣導預防，但還是不知情民眾掉入陷阱，根據警政署統計，全台今年1至5月，詐騙發生數高達9千餘件，每月平均近2千件，而「Whoscall」（來電辨識應用程式）也分析出詐騙集團最常來電的熱門時段。

「Ｗhoscall」分析2020年詐騙電話的特性，平日比假日更常有詐騙電話來電，其比例高出近8成，由於許多詐騙集團會假冒政府機關、銀行等單位行騙，讓民眾以「解除分期付款」為名義至ATM轉帳，因此詐騙電話來電時間大部分都在白天上班時間（上午9時至晚上6時），並以早上11時至12時為尖峰時段。

詐騙集團不只挑時段打電話，還會選擇人性的弱點去侵襲，通常在忙碌時，民眾會一時忘記評斷能力，因此容易受騙上當。律師柯晨皓表示，一開始常見的詐騙手法是辦貸款，慢慢進化成求職，接著又變成「錢匯錯，失主很著急，希望把錢歸還」。

這類詐騙都建議民眾不要理會，同時檢查手機有無資安外洩問題，如果配合詐騙集團的要求，第1步是報警，第2步到銀行做金融卡掛失，若不幸成為被告，律師辯護時可依這幾項動作，向法官證明，被告顯然沒有犯罪的故意。

現在疫情當前，詐騙集團更看準防疫物資是熱門搜尋項目，根據趨勢科技觀察，自台灣宣布進入第三級警戒以來，短短2周所偵測到惡意詐騙網址竟高達75萬個，如今詐騙手法變化多端，使用者可以將可疑資訊，傳送到4大事實查核平台，或將「趨勢科技防詐達人」加為好友，進行查核。

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