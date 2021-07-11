「滷蛋案」校長剝削學童午餐　逃亡26年躲過制裁至今消遙法外

▲滷蛋案因為學童投訴以前便當有整顆滷蛋，後來變成了半顆，因此被稱為「滷蛋案」。（圖／記者謝承恩攝）



記者林彥臣／綜合報導

發生於1993年改制前台中縣教育界的「滷蛋案」，共有12名國小校長向廠商拿回扣，並縱容廠商降低菜色與數量品質，此案反覆纏訟17年，其中，當時收53萬餘元回扣的豐原南陽國小校長紀培炘， 潛逃美國已26年，今年5月28日屆滿25年追訴期後，台中高分院於本月6日撤銷原判決，改判免訴，至今逍遙法外。

當年這起醜聞之所以被稱為「滷蛋案」，當時國小學童的營養午餐，多由校方向廠商訂購便當，一個便當35元，校長收一成回扣3.5元，再縱容廠商降低菜色品質，相傳一位學童向家長抱怨，以前便當有一整顆滷蛋，現在變成半顆，家長因此向司法機關投訴揭發此案，還因此嘲諷「半顆滷蛋被校長偷吃了」。

判決書指出，紀培炘在1995年台中地院一審判決6年2月後，上訴至台中高分院二審，卻沒有出庭，台中高分院於1996年8月發佈通緝，他雖逃亡被通緝，但上訴至台中高分院的刑案，卻始終「掛著」。

▲台中高分院調閱出境紀錄，發現紀培炘在1995年7月25日就出境，再也沒有入境。（圖／記者李毓康攝）



具保人洪慶峰到2016年被台中高分院傳喚時表示，紀培炘沒聯絡他，聽說跑到美國。台中高分院調閱出境紀錄，發現紀培炘從1995年7月25日出境，始終沒再入境，法官裁定15萬元交保金沒收。

判決書指出，紀培炘的追訴期計算，是他觸犯修正前的貪污治罪條例，最重本刑15年，修正前刑法規定的追訴權時效期間是20年，另外，修正前刑法又規定，通緝應另行加計4分之1之時效停止期間，因此此案追訴權時效為25年。

紀培炘犯行最後終了時間是1993年10月，上述25年還要再加上檢方偵查後，到發布通緝前1天的期間，有2年7月又13日，今年5月28日追訴權時效完成（屆滿），紀培炘的上訴，不經言詞辯論，撤銷一審6年2月的原判決，改判免訴，檢方可上訴最高法院。