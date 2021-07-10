北農三市場採檢結果曝　陳時中認疫情獲控：聯合前進指揮所今起解編

▲台北三市場前進指揮所應變作為。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

環南市場發生多人染疫事件，經過休市、隔離等相關措施，再次進行採檢。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明採檢結果，包含北農一市、二市、環南的陽性率、確診個案都大幅下降，且市場週邊攤商、社區採檢也都陰性。已經與北市府聯絡，環南三市疫情已經受到控制，只要持續匡列、狀況個別處裡可以控制住，宣布聯合前進指揮所今日解編。

環南市場爆出40人採檢陽性，一度引發緊張，中央流行疫情指揮中心與北市府2日成立聯合前進指揮所，由醫福會執行長王必勝再次擔任指揮官。經過連日的處置，陳時中今公布兩次採檢結果，三市場第一次7/1~7/3採檢，北農一市、二市、含南市場分別有9例、2例、40例確診；第二次7/8~7/9採檢，三市場分別是1例、0例、3例確診，各篩檢站、陽性率大幅下降。

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陳時中指出，三市場周邊攤商篩檢，不管萬大採檢、濱江、雙園三站篩檢結果都是陰性，7/1-7/3陽性率0.44%，中間匡列321人，最近7/8-7/9篩檢陽性率0.08%，也匡列321人，整體案件看起來已經比較改善，但下周還是有相關篩檢會持續。

陳時中說，今天有跟北市府聯絡，認為聯合前進指揮所任務告一段落，整體疫情在環南三市已經受到控制，只要持續匡列 有狀況個別處理，應該可以控制住，宣布聯合前進指揮所今天就解編。