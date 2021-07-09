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打蛋掉出小雞！一團「粉色果凍」嚇呆她　網友也傻眼：有雛形了

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲原PO打蛋打出小雞胚胎，嚇了一跳。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

雞蛋是許多美食的必備食材，很多人在料理前，會把蛋先打到碗裡，就會看到半透明的蛋白，還有圓滾滾的療癒蛋黃。結果一位女網友日前打蛋時，卻看到「打雞蛋送小雞」一幕，忍不住驚呼「真的是嚇死寶寶……」照片在臉書《爆廢公社公開版》引發網友們熱論。

這位女網友貼出照片，文中直呼「真的是嚇死寶寶……」，還強調「#長那麼大第一次遇到」，最後好奇問有沒有人遇過這種情形。看看照片，只見原PO似乎已經先在碗裡打了兩顆雞蛋，但第三顆蛋打出來的卻不是蛋白和蛋黃，而是小雞胚胎。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲照片引發網友熱論。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

仔細看胚胎，會發現小雞已經有頭、翅膀、腳的雛形了，整體被薄膜包裹著，就像是在一小團粉色果凍裡。照片一出，不少網友超驚嚇，「怕，人家是鴨仔蛋，你是雞仔蛋」、「你吃了一隻雞」、「我遇到是剛半形成而已，所以感覺還沒那麼恐怖，這個比較大了看起來好可怕。」

還有人也有類似經驗，直呼自己對雞蛋有陰影了，「之前剝蛋遇到有血色的！讓我不敢剝蛋好幾年」、「高中吃雞絲麵有碰過一次 ……差不多十年不敢吃雞絲麵」、「我遇過長毛的」、「我小時候家裡有養雞，撿回來的雞蛋可能不是當天生的，常常打到碗裡都像這樣，我現在很怕有毛的的動物。」

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