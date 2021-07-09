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萬華人直擊　站壁女「微出沒」坐機車攬客　網：要滿血復出了！

萬華在地人劉先生直擊在政府宣布微解封後，許多拉客街妓也跟著出沒，坐在機車上攬客。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

中央流行疫情指揮中心宣布（13）日起全台微解封，部分文藝、運動場所及旅遊場域亦可適度鬆綁，但酒店、歌廳、釣蝦場等行業仍需關閉。曾經受到疫情衝擊的萬華逐漸復甦中，但就有萬華在地人向媒體投訴，政府才剛宣布，他就看到疑似「站壁女子」「街妓」的女子出沒街邊隨機拉客，造成許多在地人都再度擔心疫情擴散。

一名深耕萬華多年的在地人劉先生向媒體抱怨，指出在近日政府傳出即將「微解封」的消息後，他在昨（8）日下午5點多的時候，走在台北市萬華廣州街路上，竟然就看到幾張熟悉面孔的阿姨，站在路邊和坐在機車上隨機攬客，讓他覺得微解封有感「萬華超前部署」。

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轄區警方龍山所周復原所長則向媒體表示，面對此情形，警方將會針對艋舺公園、青山街及廣州街加強守望，並派出警力在現場24小時輪班，每3個小時就會換一名員警去現場站哨，如果遇到可疑情形，警方都會上前盤查，若有女子在現場拉客，除了將女子移送法辦外，也會對嫖客依社維法開罰。

三級警戒期間，面對萬華「拉客再現」的現象，網友也在底下留言表示「上星期搭車經過，就看到一位阿桑級的站路邊了」「獅子王要滿血復出了！」「這位應該是在地老司機吧？走在路上的茶妹都認識…」也有民眾體恤警方維持地方秩序的辛勞，紛紛在「辛苦人民保姆了 一班要執勤3個小時」的留言串中給警方打氣。


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