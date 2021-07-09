裸女陳屍電梯井！他墜樓變碎肉　嫩妹「恍惚上樓」抖：底下好多人

▲西寧國宅被不少網友視為台北最陰大樓。（圖／CTWANT提供，下同）



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西寧國宅意外頻傳，20年來有超過30人喪命，還曾發生老婦全身赤裸、陳屍電梯井內的離奇案件，真正死因至今仍是謎。更駭人的是，轄區派出所員警曾和管理員合力救下一名意圖輕生的妙齡女子，事後詢問原因，對方竟說自己也不知道，只覺得有一股力量牽引她走上頂樓，且「底下有很多人在跟我招手」。

派出所員警回憶，一名林姓女子當時和男友到西門町逛街，陪著對方買球鞋，當他正在試穿時，自己突然感覺到一股力量，一步步帶著她來到西寧國宅，並搭乘電梯直達頂樓；林女聲稱，她在恍惚中走到女兒牆前，從上方探頭往下一望，「看見許多人不停向我招手」，直到聽見員警呼喊，自己才回過神來。

除了輕生事件頻傳，一名70歲的劉姓老婦於2004年2月26日，被人發現裸身陳屍在電梯井裡。警方原本研判，死者應該是要搭乘電梯，卻碰上設備故障，才會失足墜落電梯井底部，身上衣物則是被電梯設備勾破脫除；詭異的是，鑑識人員事後幾乎翻遍整棟大樓，就是找不到任何的衣物碎片，死因至今仍是謎。

2008年間，一名身分不明的男子闖入西寧國宅，用塑膠袋套頭跳樓身亡；2016年1月，一名40多歲的黃姓男子從西寧國宅16樓墜樓，全身多處骨折，當場摔成碎肉慘死。為了防止意外發生，管委會已裝設安全攔網，並將女兒牆加高、頂樓上鎖，不再讓人隨意進出，當地居民也多次舉辦超渡法會，終於讓西寧國宅趨於平靜。

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